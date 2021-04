Herzogin Kate & Prinz William im Traktor: Jede Menge Spaß auf dem Bauernhof

Royals schnuppern Landluft

+ © i Images/Imago Herzogin Kate wagte sich bei ihrem Farm-Besuch sogar selbst in einen Traktor. © i Images/Imago

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge besuchten eine familiengeführte Farm in der Nähe von Darlington und durften dabei echte Landluft schnuppern.

Little Stainton – Hinter Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) liegen anstrengende Wochen und Monate. Erst trübte das Interview von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) mit Oprah Winfrey (67) die Stimmung in der Königsfamilie, wenig später mussten sie dann auch noch Abschied von Prinz Philip (99, † 2021) nehmen.

Eine willkommene Abwechslung bot sich William und Kate bei einem Besuch auf einem Bauernhof* in Little Stainton. Bei einer Tour über das weitläufige Gelände der Farm konnten sich die royalen Besucher unter anderem einen Überblick über den Viehbestand auf dem Hof verschaffen und sich mit den Landwirten über nachhaltigen Anbau und landwirtschaftliche Maschinen austauschen. Herzogin Kate ließ es sich dann auch nicht nehmen, selbst in einen Traktor zu steigen. Am Steuer der Zugmaschine machte sie sogar eine ziemlich gute Figur.