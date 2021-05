Imposanter Auftritt

+ © Str/EPA/dpa Herzogin Kate spaziert am Tag ihrer Buchveröffentlichung durch London. © Str/EPA/dpa

Im knallroten Statement-Mantel machte sich Herzogin Kate am Tag ihrer Buchpräsentation strahlend auf den Weg durch London in die National Portrait Gallery.

London – Sie war ein echter Hingucker. Im taillierten Dress fuhr Herzogin Kate zu ihrer Buchpräsentation in der National Portrait Gallery in London. Die Botschaft des auffälligen Outfits war klar: Seht her! Mein wundervolles Buchprojekt „Hold Still“ erscheint heute! Für das engagierte Projekt war Kate in London unterwegs. (24royal.de berichtet)*

Die Herzogin von Cambridge hat jede Menge Herzblut in das Fotoprojekt für den Bildband* investiert, zu dem sie im Vorfeld zu einer Foto-Aktion aufgerufen hatte. Familien sollten typische Momentaufnahmen im Corona-Alltag einsenden. Herausgekommen ist ein Buch mit berührenden persönlichen Geschichten, die Kate einmal sogar zu einem herzerwärmenden Versprechen an ein kleines Mädchen* hingerissen hatte. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA