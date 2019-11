„Respektlos, schäbig ...“: Meghans Mantel bei Gedenkfeier in der Kritik

Herzogin Meghan Markles Outfits sorgen immer für Gesprächsstoff - egal, ob die Herzogin von Sussex auf eine Hochzeit oder zu einer Gedenkfeier geht. Doch ein Bild ihres Outfits löste jetzt Ärger aus.

Meghan Markle , Herzogin von Sussex, nahm im Rahmen des Remembrance Day an einem Gottesdienst teil.

Die Herzogin von Sussex trug dabei einen Designer-Mantel im Wert von über 1700 Euro.

trug dabei einen Designer-Mantel im Wert von über 1700 Euro. Ein Post zu ihrem Outfit sorgte für öffentliche Empörung.

London - Ein schlichter schwarzer Wollmantel von Designerin Stella McCartney, verziert mit einer roten Mohnblumen-Brosche - eigentlich ein passendes Outfit für einen Gedenkgottesdienst. Aber der Mantel, den Herzogin Meghan trug, führte zu einem Eklat, wie Promiflash berichtete.

Mode-Werbung auf Instagram mit Hezogin Meghan

Denn die Designerin, die bereits das Hochzeitskleid für Herzogin Meghan designte, nahm das Outfit zum Anlass, um auf Instagram Werbung für ihre Mode-Marke und die aktuelle Kollektion zu machen. Die Tochter von Paul McCartney postete ein Bild von Herzogin Meghan auf der Gedenkfeier. Im Mittelpunkt: Der von Stella McCartney designte Wollmantel.

Dazu schrieb Stella McCartney: „So honoured to have HRH Duchess of Sussex in our Autumn '19 coat at Remembrance Day service. x Stella“. Zu Deutsch: „Ich fühle mich so geehrt, dass die Herzogin von Sussex unseren Mantel aus der Herbstkollektion 2019 zum Gedenkgottesdienst zum Rememberance Day trägt. Kuss, Stella.“.

Die Herzogin von Sussex trug in der Vergangenheit schon häufiger Outfits von Stella McCartney, zum Beispiel ein schwarzes Kleid anlässlich ihres dritten öffentlichen Auftritts nach der Geburt von Baby Archie.

Meghan Markle Post sorgt für öffentliche Empörung - und wird entfernt

Bei den Fans der Designerin kam die Werbe-Aktion diesmal allerdings gar nicht gut an. Denn die User waren der Meinung, es wäre unangemessen, einen solchen Anlass für Werbung zu nutzen. Immerhin geht es am Remembrance Day, am 11. November, darum, der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Zu diesem Anlass versammeln sich die britischen Royals sowie Politiker zur Zeremonie zum Cenotaph.

Dass Stella McCartney diesen Tag für Werbemaßnahmen nutzte, hatte unzählige negative Kommentare zur Folge, wie unter anderem die Daily Mail berichtete:

„Den Rememberance Day für Werbung zu nutzen, ist ein wenig respektlos“, urteilte ein User. „Unangemessen“, „unsensibel“ oder gar „schäbig“ fanden andere Instagrammer die Aktion der Designerin. Ein User macht klar: „Der Remembrance Day ist dafür da, diejenigen zu ehren, die für uns gekämpft haben, nicht um zu werben. Ziemlich schockierend.“

Der Shitstorm hatte Folgen: Die Designerin Stella McCartney löschte das Foto von Herzogin Meghan nach wenigen Stunden - äußerte sich aber nicht zu den Vorwürfen ihrer Fans.

Stella McCartney: Neuer Post wegen Shitstorm

Stattdessen lud die Designerin ein Video mit Mohnblumen hoch. Mohnblumen stehen symbolisch für die gefallenen Soldaten. Den Post betitelte die Designerin mit: „In Gedenken an die diejenigen, die sich geopfert haben, um uns Freiheit zu schenken.“

Das stimmte ihre Follower versöhnlicher: „Besser als eine Royal in einem Mantel“, kommentierte ein User. Ein anderer schlug sich ganz auf die Seite der Designerin: „Ich finde nicht, dass es falsch ist, stolz darauf zu sein, dass Leute an so einem besonderen Tag gut aussehen. Bring den Post zurück!“

Herzogin Meghan steht auch im Mittelpunkt, wenn sie keine Outfits von Stella McCartney trägt. Denn Herzogin Meghans Outfits erregen immer wieder Aufsehen: Die Looks der Herzogin von Sussex werden häufig harsch kritisiert. Auch mit ihrem Dekolleté sorgt die Gattin von Prinz Harry für Schlagzeilen.

