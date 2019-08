Herzogin Meghan überrascht mit ungewohnter Kleiderwahl: Ob das im Königshaus für Tadel sorgt? 

Elegant und vornehm: So kennen wir die Herzogin von Sussex. Auf Instagram zeigt sich Meghan den Fans der königlichen Familie vollkommen anders.

London - Meghan steht als Herzogin von Sussex im Fokus der Öffentlichkeit und zeigt immer wieder ihren eleganten Modestil. Immer wieder wurde die Herzogin jedoch auch für ihre teure Garderobe kritisiert. Doch so „normal“ wie sie sich aktuell auf dem Instagram-Account der Royals zeigt, wird sie wohl kaum jemand seit der Hochzeit mit Harry gesehen haben.

Herzogin Meghan: Arbeit zugunsten der Charity-Organisation „Smart Works“

Öffentliche Auftritte gehören aktuell nicht zur Tagesordnung von Meghan. Kurz vor der Geburt von Baby Archie verabschiedete sich die Herzogin in den Mutterschutz und wollte sich damit voll und ganz auf ihren Nachwuchs konzentrieren. Was keiner merkte und was erst jetzt ans Licht kam: Meghan arbeitete weiter, entwarf eine Modekollektion zugunsten der Charity-Organisation „Smart Works“.

Die Kollektion wurde nun in Anwesenheit der Herzogin fotografiert. Wer aber denkt, dass Meghan dort in einem teurem Outfit das Fotoshooting begutachtete, der liegt gehörig falsch. Hinter den Kulissen entstanden Aufnahmen, die sie nun auf Instagram teilte.

Herzogin Meghan: Herzogin von Sussex zeigt sich so leger wie selten

In zwei kurzen Instagram-Stories ist zu sehen, wie Meghan die Models strahlend in Empfang nimmt und das Shooting begleitet. Auch sie hat sich dabei in Schale geworfen. Doch würde man nur nach den einzelnen Kleidungsstücken gehen, würde man sie vermutlich gar nicht wieder erkennen.

In dunkler Skinny-Jeans und hellblauer Bluse mit nudefarbenen Pumps zeigt sich die frischgebackene Mama so leger und normal wie selten. Der Look erinnert allerdings an die Zeit, in der Meghan noch als Schauspielerin arbeitete.

+ Meghan Markle: So normal und unscheinbar wie selten. © Instagram sussexroyal

Herzogin Meghan: Sie hat ihren eigenen Kopf

Ein solches Outfit bleibt wohl aber eine Rarität, denn im royalen Königshaus sind Hosen absolut nicht erwünscht. Ob das Outfit Meghan womöglich noch Tadel einbringt? Königin Elizabeth II. bevorzugt nämlich Röcke und Kleider. Aber wie man Meghan bisher kennt, hat sie ihren eigenen Kopf. So ließ sie sich beispielsweise bei ihrer Hochzeit nicht von ihrem Vater zum Altar führen. Man kann gespannt sein, mit was die Herzogin als nächstes überrascht.

Video: Herzogin Meghan wird 38 - so schlug sie sich als Royal bisher

mbr