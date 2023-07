Hier fliegt Florian Silbereisen mit dem Heli zum Schlagerbooom in Kitzbühel

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Für das „Schlagerbooom Open Air“ hat sich Florian Silbereisen etwas ganz Besonderes überlegt: Der Moderator flog mit dem Helikopter in die Arena ein.

Kitzbühel – Lange musste es coronabedingt verschoben werden, doch nun ist es endlich so weit: Das allererste „Schlagerbooom Open Air“ ist in vollem Gange. Um den Abend so unvergesslich wie nur möglich zu machen, eröffnete Moderator Florian Silbereisen (41) die ARD-Show mit einem absoluten Knaller: einem Flug im Helikopter, den IPPEN.MEDIA hautnah mitverfolgte.

Spektakulärer Auftritt: Florian Silbereisen fliegt beim „Schlagerbooom Open Air“ mit Helikopter ein

Eigentlich kennen Fans den „Schlagerbooom“ als Indoor-Spektakel, bei dem sich die größten Namen der deutschsprachigen Musikwelt die Ehre geben. 2023 gilt aber wortwörtlich „Sky is the limit“, denn zum ersten Mal findet die Show in Kitzbühel unter freiem Himmel statt. Ein großer Anlass – den Florian Silbereisen gebührend feierte.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Den „Open Air“-Aspekt der Sendung nahm Florian Silbereisen besonders ernst, denn zu Beginn der Show flog das Schlager-Urgestein von einem Helikopter hängend in die Freilichtarena ein. Diesen luftigen und gewagten Auftritt verfolgte IPPEN.MEDIA hautnah mit – zuerst von den Vorbereitungen auf den Heli-Flug und dann direkt aus dem Cockpit.

Auch Daniela Katzenberger ist beim „Schlagerbooom Open Air“ dabei Neben etablierten Namen der Branche gab beim „Schlagerbooom Open Air“ auch Daniela Katzenberger ihr Debüt als Schlagersängerin. Mit dem Lied „So bin ich und so bleib‘ ich“ trat die TV-Persönlichkeit in Kitzbühel auf – natürlich im pinken Blazer und mit der platinblonden Mähne.

Zuerst stellte das Personal sicher, dass Florian Silbereisen auch perfekt für seinen Höhenflug gerüstet ist – ganz ohne ist so ein Manöver schließlich auf jeden Fall nicht. Während der Moderator par excellence an einem langen Seil vor der Gebirgskulisse vorbeischwebte und den „Schlagerbooom“ einläutete, filmten die Kameras dann sowohl vom Boden als auch aus dem Helikopter mit. An diesen Auftritt werden sich die Zuschauer bestimmt noch lange erinnern!

Melissa Naschenweng, Ross Antony und Mark Keller: Starke Gästeliste beim „Schlagerbooom Open Air“

Schon gleich von Beginn an geht es beim „Schlagerbooom Open Air“ aufregend zu – und auch die Gästeliste des bunten Abends hat es in sich. Neben Auftritten von Ross Antony (48), Melissa Naschenweng (32) und „Bergdoktor“-Star Mark Keller (58) stürmt auch die internationale Pop-Ikone Anastacia die Bühne. Wenn die Show vorbei ist und das letzte bisschen Konfetti gefallen ist, dürfte sich Florian Silbereisen aber vor allem an seinen spektakulären Einflug erinnern – den es bei der nächsten Open Air Show zu toppen gilt.

Mit dem Helikopter flog Florian Silbereisen zum „Schlagerbooom Open Air“ – und IPPEN.MEDIA war ganz nah mit dabei. © IPPEN-MEDIA

Auch Beatrice Egli (35) steht beim „Schlagerbooom Open Air“ auf der Gästeliste – und heizte am Vorabend die Liebesgerüchte mit Florian Silbereisen weiter an. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA