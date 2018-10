Hochzeit von Eugenie: Brautkleid offenbart riesige Narbe aus der Kindheit 

Prinzessin Eugenie hat ihr langjährigen Freund Jack Brooksbank am Freitag in der St. George‘s Kapelle auf Schloss Windsor geheiratet. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur Hochzeit.

Die Hochzeit von Eugenie (28) - der Prinzessin von York - und Jack Brooksbank (32) findet am 12. Oktober statt.

Das langjährige Paar hat sich 12 Uhr (MESZ) auf Schloss Windsor das Jawort geben.



Prinzessin Eugenie ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau „Fergie“ und somit neben Prinz Harry und Prinz William ein weiteres Enkelkind von Queen Elizabeth II.

Die royale Hochzeit ist wegen der Kosten bereits auf Kritik gestoßen. Die „unpopuläre“ Prinzessin ist bei den Briten ohnehin nicht besonders beliebt.

Hochzeit von Eugenie: So geht‘s nach der royalen Trauung in Windsor weiter

15.05 Uhr: Für ihre Hochzeit hat Prinzessin Eugenie ein Brautkleid mit einem tiefen V-Ausschnitt gewählt. Die Designer-Kreation lässt auch ihren Rücken unbedeckt. So ist eine Narbe an der Wirbelsäule zu sehen. Im Alter von 12 Jahren musste sich Prinzessin einer Skoliose-Operation unterziehen.

13.00 Uhr: Von Dudelsack-Klängen geleitet fährt Prinzessin Eugenie und ihr Jack in der Hochzeitskutsche davon. Am Nachmittag hat die Queen zu einem Lunch geladen. Abends findet eine Party (Dresscode: Black-Tie) in der Royal Lodge in Windsor statt, zudem Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson eingeladen haben.

Die Prinzessin küsst Jack Brooksbank nach der Trauung

Auf den ersten Kuss nach der Hochzeit von Eugenie haben Zaungäste sehnlichst gewartet. Ob sich das Warten gelohnt hat? Gefühlt hat sich das Brautpaar nur eine Sekunde lang geküsst.

+ Der erste Kuss - nach der Hochzeit von Prinzessin Eugenie. © dpa / Steve Parsons

12.56 Uhr: „God save our gracious Queen“ klingt fulminant durch St. George‘s Kapelle. Und das royale Brautpaar zieht gemeinsam Pagen und Blumenkindern zur Orgelklängen aus.

Hochzeit von Eugenie: Die Prinzessin sieht in ihrem Brautkleid umwerfend aus

12.52 Uhr: Bei der Hochzeit von Eugenie wird streng auf den Zeitplan geachtet, wie es scheint. Die Kutsche vor der Kirche steht nämlich schon bereit, wie der Königliche Palast via Twitter mitteilt. Graue Schimmel namens „Plymouth“, „Milford Heven“, „Tyron“ und „Storm“.

The carriage will be pulled by four Windsor Grey horses: Plymouth, Milford Haven, Tyrone and Storm. There will be two outriders: Claudia and Sir Basil. #RoyalWedding pic.twitter.com/Ei4q2X5Jaw — The Royal Family (@RoyalFamily) 12. Oktober 2018

12.44 Uhr: Nachdem Segen und Hymne trägt sich das frischgebackene Ehepaar in das Kirchenregister ein. Erst nach dem Singen der britischen Nationalhymne „God save the Queen“ ziehen Eugenie und Jack Brooksbank aus der Kirche.

12.32 Uhr: Bei der Hochzeit von Eugenie wirkt die Stimmung feierlich, aber gelöst. Prinzessin Beatrice liest aus dem „Der große Gatsby“ von F. Scott Fritzgerald.

12.15 Uhr: Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank sind verheiratet. Damit sich das Brautpaar und die Gäste nach dieser Aufregung etwas sammeln können, folgt „Ave Maria“ gesungen von Andrea Bocelli.

Hochzeit von Eugenie - Patzer beim Ringtausch

12.11 Uhr: Kleine Panne beim Ringtausch: Der Trauring passt kaum auf den Finger von Eugenie. Der nervöse Bräutigam hat große Mühe mit dem Ring. Ist der Ring etwa zu eng?

12.09 Uhr: Nun spricht der Bräutigam die wichtigen Worte der Trauformel und verspricht ihr „..in guten und in schlechten Zeiten“ die Treue zu halten. Dann wendet sich Prinzessin Eugenie an ihren Jack.

12:00 Uhr: Nach dem Einzug steht Prinzessin Eugenie neben ihrem zukünftigen Gatten vor dem Altar. Die Hochzeit von Eugenie beginnt mit einem Gebet.

+ Prinz Andrew führt seine Tochter Eugenie zum Altar. © AFP / YUI MOK

11.57 Uhr: Die Braut fährt vor. Alle warten gespannt und hoffen einen ersten Blick auf das Brautkleid von Eugenie zu erhaschen.

Prinz Philip lässt sich Hochzeit von Eugenie nicht entgehen

11.52 Uhr: Fanfarenklänge kündigen die Queen an. Elizabeth II. nimmt neben Prinz Philip (97) Platz.

11.38 Uhr: Der Bräutigam Jack Brooksbank ist eingetroffen. Auch „Fergie“, die Mutter der Braut und Beatrice sind da.

Mother of the bride Sarah Ferguson and Beatrice arrive#RoyalWedding



via @jeremyselwyn1 pic.twitter.com/zA2oADUsEz — Elliot Wagland (@elliotwagland) 12. Oktober 2018

11.32 Uhr: Der Bischof begrüßt die Eltern des Bräutigams.

11.29 Uhr: Ein Kreischalarm kündigt die Ankunft von Prinz Harry und seiner Meghan an. Die Herzogin von Sussex trägt ein dunkelblaues MantelKleid und einen Hut mit Federn. Prinz Harry trägt dazu passend eine blaue Weste.

11.20 Uhr: Prinz George (5) hat Glück. Für die Hochzeit bekommt der älteste Sohn von Prinz William und Kate schulfrei.

11.03 Uhr: Queen Elizabeth II. lässt sich die Hochzeit ihrer Enkelin natürlich nicht entgehen. Ihre Ankunft kündigen Fanfaren an. Ob Prinz Philip (97) an der Zeremonie teilnimmt ist fraglich. Sein Name taucht auf dem 22-Seiten-Ablaufplan der royalen Hochzeit nicht auf.

Hochzeit von Eugenie: So läuft der große Tag von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

10.55 Uhr: Prinzessin Eugenie von York steht übrigens auf Platz 9 in der Reihenfolge der britischen Thronfolge. Die 28-jährige Eugenie ist die Tochter von Prinz Andrew, dem zweitgeborenen Sohn von Queen Elizabeth II., und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Vor der Hochzeit hat der Palast Kinderfotos von dem royalen Brautpaar veröffentlicht.

The Couple and their families released these childhood pictures this week. Princess Eugenie and Mr. Brooksbank met eight years ago in Verbier. They became engaged in January 2018. More about The Couple here: https://t.co/LAK9JCA56V #RoyalWedding pic.twitter.com/cNfTepFFbZ — The Royal Family (@RoyalFamily) 12. Oktober 2018

10.42 Uhr: Eine Gästeliste wurde nicht veröffentlicht. Medien zufolge sind unter anderem US-Filmstar George Clooney und seine Frau Amal, das Supermodel Cindy Crawford sowie Victoria und David Beckham eingeladen.



10.20 Uhr: Die ersten Gäste trudeln auf Schloss Windsor ein. Die Sonne scheint, doch ein frischer Wind macht den Hochzeitsgästen zu schaffen. Gerade die Damen mit ihren Hüten auf dem Kopf haben einiges zu tun. Wie schon zur royalen Wedding von Prinz Harry und Meghan gilt auch bei Prinzessin Eugenie ein strenger Dresscode.

+ Die ersten Gäste zur Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank treffen ein. Die Damen kämpfen mit ihren Hüten. © AFP / ADRIAN DENNIS

9.49 Uhr: Heute wird geheiratet: Prinzessin Eugenie von York (28) und Jack Brooksbank (32) wollen sich am 12. Oktober um 12 Uhr (MESZ) das Jawort auf Schloss Windsor geben. Die Zeremonie findet in der St. George‘s Kapelle statt.

Herbstliche Töne bestimmen die Blumendeko der Royal Wedding, wie der Palast mitteilt. Blätter sowie blühende Äste stammen demnach aus dem Park von Schloss Windsor. Dazu schmücken Hortensien, Dahlien und Rosen die Kirche.

Princess Eugenie and Jack Brooksbank have released further details of the flowers they have chosen for their autumnal #RoyalWedding https://t.co/EaV6Cmo5Km pic.twitter.com/9Uho7ElCXR — The Royal Family (@RoyalFamily) 12. Oktober 2018

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur royalen Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank! Hier bekommen Sie alle Infos rund um die Royal Wedding!

Royal Wedding von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank: Viel Kritik schon im Vorfeld

Update vom 10. Oktober 2018: Die älteren Kinder von Prinz William und Herzogin Kate werden bei der Royal Wedding von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank eine wichtige Rolle übernehmen. Prinz George (5) und seine Schwester Prinzessin Charlotte (3) werden als Brautjungfer und Pagenjunge dabei sein.

Windsor - Am 19. Mai gaben sich Prinz Harry und seine Meghan das Ja-Wort. Nun folgt die nächste royale Hochzeit. Prinz Eugenie (28) und ihr langjähriger Freund Jack Brooksbank (32) heiraten in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor.

Sie ist die Nummer Neun in der britischen Thronfolge - gefühlt liegt sie aber noch ein bisschen weiter hinten. Denn Prinzessin Eugenie steht immer im Schatten ihrer berühmten Cousins Harry und William und ist zudem nicht besonders beliebt in Großbritannien.

On Friday, Princess Eugenie will marry Mr. Jack Brooksbank at St. George’s Chapel in Windsor Castle.

As the countdown begins, take a look at some of the unique wedding traditions Royal Couples have followed throughout history: https://t.co/xoMJAiBSoe pic.twitter.com/bxBCwWZGsJ — The Royal Family (@RoyalFamily) 8. Oktober 2018

Kaum war die am 12. Oktober geplante Hochzeit verkündet, hagelte es auch schon Kritik. Viel zu teuer und prunkvoll, wetterten Kritiker. Vor allem die „Daily Mail“ ätzte über Eugenie: „Sie ist nicht gerade ein großer Stern am Firmament der königlichen Familie.“ Die Prinzessin habe Hunger nach Glamour und Glitzer, sei aber für den Staat „so wichtig wie einer der Corgis der Queen“, schrieb die Boulevardzeitung.

Dabei heiraten viele Royals auf dem imposanten Schloss in der Nähe von London - ohne das dies kritisiert wird. Am 19. Mai schlossen dort Harry (34), der Sechste in der Thronfolge, und Meghan (37) den Bund fürs Leben.

+ Prinz Harry und seine Meghan am 19. Mai nach der Zeremonie in der St.-Georgs-Kapelle. © AFP / JONATHAN BRADY

Genau wie die beiden wollen Prinzessin Eugenie und ihr Liebster bei ihrer Hochzeit die Öffentlichkeit dabei haben. Insgesamt 1200 Menschen aus dem Land sind dafür in den Hof des Schlosses eingeladen. Auch eine kurze Kutschfahrt durch Windsor ist geplant.

Royale Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank: Wie wird das Brautkleid aussehen?

Gespannt ist man in Großbritannien auf das Kleid der Braut. Modekritiker warnten bereits öffentlich: lieber schlicht und elegant statt auffällig! Denn Eugenie wurde, ebenso wie ihrer Schwester Beatrice, schon so mancher Mode-Fauxpas vorgeworfen. So fielen beide bei der Hochzeit von Prinz William und Kate wegen ihrer bizarren Hüte auf: Eugenie trug ein blaues Gebilde mit Blumen und federartigem Schmuck, ihre Schwester stach mit einem ungewöhnlich geformten Hut heraus, der mit einer Brezel und einem Elchgeweih verglichen wurde.

+ Die Hüte von Prinzessin Eugenie (l.) und Schwester Beatrice sorgten bei der Hochzeit von Prinz William und Kate für Hohn. © dpa / Boris Roessler

Übrigens gibt es einen strengen Dresscode für die Gäste der Royal Wedding. Es gilt der „Day Dress“ für die Damen. Und auch die Herren müssen sich an Kleidervorschriften halten.

Prinzessin Eugenie: So wird die Hochzeitstorte aussehen

Wie die Hochzeitstorte aussehen wird, darüber müssen Fans des Königshauses dagegen nicht spekulieren. Die in London ansässige Kuchendesignerin Sophie Cabot backt eine Hochzeitstorte aus rotem Samt und Schokolade, die vom Buckingham Palace als "traditionelle Torte mit modernem Touch" beschrieben wird. Sie soll mit "satten Farben des Herbstes" punkten und mit detaillierten Zuckerarbeiten wie Efeu bedeckt werden.

Eugenie, die neben ihrem Verlobten auch Computerspiele, Fußball und Hot Dogs liebt, ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau „Fergie“, der Herzogin von York. „Jack ist ein absolut außergewöhnlicher junger Mann“, lobte der 58-jährige Andrew seinen künftigen Schwiegersohn in einem BBC-Interview.

Royal Wedding: Sind Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank verwandt?

Brooksbank, der aus wohlhabender Familie stammt, arbeitete in Bars und war auch Manager einer Nobel-Disco in London. Seine 91-jährige Großmutter sagte der „Daily Mail“, ihr Enkel sei charmant und gutherzig, „aber nicht der Intelligenteste“. Um ein paar Ecken sind Prinzessin Eugenie und ihr künftiger Ehemann sogar verwandt.

Royale Hochzeit: So haben sich Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank kennengelernt

+ Der Verlobungsring von Prinzessin Eugenie strahlt mit einem Padparadscha-Saphir (ein rosig-orangenes Juwel), umgeben von Diamanten. © dpa / Jonathan Brady Kennengelernt haben sich die beiden in einem Skigebiet in der Schweiz. Seit sieben Jahren sind Eugenie und Jack inzwischen ein Paar. Die Verlobung wurde im Januar, nur zwei Monate nach der Ankündigung von Harry und Meghan, verkündet. Ihre Liebe überstand auch eine Fernbeziehung, denn Eugenie lebte zwischenzeitlich in New York. Heute arbeitet die Kunstexpertin wieder in England und hat Schirmherrschaften vor allem für Organisationen im Gesundheitsbereich übernommen. Sie selbst musste sich als Zwölfjährige einer Wirbelsäulen-Operation unterziehen.

Britischen Medien zufolge soll sich Vater Andrew ärgern, dass seine beiden Töchter so sehr im Schatten von Harry und William stehen. Prinz Andrew weist diese Behauptungen jedoch vehement zurück.

Am 12. Oktober werden sich aber alle Augen nur auf Eugenie richten. Nach der Trauung um 12 Uhr (MESZ) wird die 92-jährige Königin Elizabeth II. - von Eugenie kurz „Granny“ (Oma) genannt - für das Paar und seine Gäste einen Empfang auf Schloss Windsor geben.

+ Prinzessin Eugenie (3. v. l.) inmitten der königlichen Famile: Herzogin Camilla (l-r), Prinz Charles, Königin Elizabeth II., Prinzessin Beatrice, Prinz Philip, Herzogin Catherine (Kate), Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William (hier in London auf einem Balkon des Buckingham Palasts bei einer Parade anlässlich des 91. Geburtstages der Queen.) © dpa / Yui Mok

va/dpa/ml