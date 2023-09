Sohn Rome bekommt wichtige Rolle: Laura Müller und Michael Wendler planen große Hochzeitsfeier

Teilen

Michael Wendler und Laura Müller wollen endlich ihre lang geplante Hochzeitsparty veranstalten. Für seinen Sohn will das Paar mit der Feier jedoch noch eine Weile warten.

Florida – Am Anfang ihrer Beziehung hätte wohl keiner damit gerechnet, dass Michael Wendler (51) und Laura Müller (23) es lange miteinander aushalten. Doch der Schlagerstar und seine Partnerin sind nun schon seit 2018 glücklich liiert und auch ihr vielfach kritisierter Altersunterschied von 28 Jahren scheint den Auswanderern nichts auszumachen. Bereits 2020 gaben sich der Wendler und seine Laura vor einem Standesamt in ihrer Wahlheimat Florida das Jawort. Vor einigen Monaten wurde ihre Liebe dann mit dem ersten gemeinsamen Kind gekrönt. Seitdem ist der kleine Rome der ganze Stolz seiner Eltern.

Ursprünglich hatten Michael Wendler und Laura Müller schon kurz nach ihrer standesamtlichen Trauung eine große Hochzeitsfeier mit Freunden und Familie geplant. Wie das Paar jetzt in einer neuen Folge seines Podcasts Die Wendlers erzählt, sollte der Sender RTL das Brautpaar eigentlich bei seiner Party in Las Vegas begleiten. Doch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnte das geplante Fest zum damaligen Zeitpunkt nicht stattfinden. „Die Pandemie hat alles platt gemacht“, resümiert der „Sie liebt den DJ“-Interpret die enttäuschende Absage.

Auch die spätere Idee in Griechenland zu feiern, musste aufgrund der damaligen COVID-Beschränkungen wieder verworfen werden. Jetzt scheinen Michael Wendler und Laura Müller jedoch endlich den richtigen Ort für ihre Hochzeitsfeier gefunden zu haben. „Und zwar wollen wir uns auf jeden Fall auf den Bahamas mit unseren engsten Familienmitgliedern und Freunden unser Jawort geben“, erklärte die junge Mutter im Podcast.

Die Liebesgeschichte von Laura Müller und Michael Wendler

2018 haben sich Michael Wendler und Laura Müller bei einer Party kennengelernt – die damals 18-jährige Schülerin habe den Schlagerstar in sein Hotel begleitet. Das Duo beteuert auch Jahre später, dass im Hotelzimmer nichts gelaufen sei. 2019 machten sie ihre Beziehung öffentlich und verlobte sich ein Jahr später. Am 19. Juni 2020 haben sich die Influencerin und der Musiker in Florida das Jawort gegeben, ihr Glück krönt der kleine Rome, der 2023 zur Welt kam.