Hollywood-Star Daniel Brühl verrät Geheimnis aus seiner Kindheit

Der Schauspieler Daniel Brühl hat einen Hang zu theatralischen Szenen. Dabei hat er als Kind offenbar seine Eltern oft geschockt...

Hamburg - "Ich bin auch eine kleine Dramaqueen, das ist das spanische Erbe - früher habe ich am Set ab und zu Wutanfälle bekommen", sagte der 39-Jährige der Zeitschrift "Cosmopolitan" vom Donnerstag. Als Kind habe er sich sogar oft tot gestellt.

Das sei früher in der Kindheit so weit gegangen, dass er einen nicht angeschlossenen Fön zu sich in die Badewanne gelegt habe, berichtete der in Barcelona geborene Deutschspanier. "Ich fand die Reaktionen spannend - zu sehen, ob meine Performance klappt."

afp