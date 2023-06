Horst Lichter verrät „Bares für Rares“-Verkäuferin seinen größten Kindheitswunsch

Dass Horst Lichter auf Motorräder und Oldtimer abfährt, ist kein Geheimnis. Doch bevor sich der „Bares für Rares“-Moderator sein erstes Moped zulegte, hegte er eigentlich einen anderen Wunsch, wie er jetzt in seiner Sendung verriet.

Engelskirchen – Horst Lichter (61) ist Koch, Moderator, Motorrad-Sammler und großer Oldtimer-Liebhaber. Schon seit Teenager-Tagen begeisterte er sich für motorisierte Zwei- und Vierräder, sein erstes Moped kaufte er mit 16 Jahren. Doch ursprünglich hätte sich der „Bares für Rares“-Moderator lieber anders fortbewegt, wie er nun in seiner Sendung verriet.

In der „Bares für Rares XXL“-Sommerausgabe vom 28. Juni 2023 traf Lichter im historischen Kloster Eberbach auf zwei Verkäuferinnen, die ein Hobby teilen: das Reiten. Da schwelgt auch der Moderator in Kindheitserinnerungen und offenbart seinen großen Kindheitswunsch: „Als Kind wollte ich immer einen Araberhengst haben.“ Eine der Verkäuferinnen erklärt dann: „Die sind im Handling ganz schön schwierig.“ Lichter darauf: „Ja, es wurde dann auch ein Moped. Damit kam ich dann gut klar.“

Arbeit in der Garage ist „Seelen-Yoga“ für Horst Lichter

Sein erstes Moped wurde eine Yamaha TY50 Trail, wie er Ende Dezember 2022 im Interview mit der „Augsburger Allgemeine“ verriet. Anschließend kaufte er eine Hercules K50 GL. Beide hat er demnach heute noch in seiner Garage stehen, die zu einer echten Sammlung an Oldtimern, Youngtimern, Motorrädern und Mopeds geworden ist.

Horst Lichter hatte als Kind einen großen Wunsch: Der Moderator wollte unbedingt einen Araberhengst reiten © blickwinkel/Imago

Wie viele Motorgefährte dort genau stehen, weiß Lichter gar nicht: „Auf die Zahl kommt es gar nicht an. Für mich ist Garage einfach ein Wohlfühlplatz“, sagt er. „An Motorrädern und Autos herumzuschrauben, sie zu putzen und an ihnen zu basteln, ist für mich Seelen-Yoga.“ Ganz und gar nicht gut kam allerdings Horst Lichters neuer Look bei den „Bares für Rares“-Fans an. Verwendete Quellen: ZDFmediathek, Augsburger Allgemeine