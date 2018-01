Hugh Jackman begeistert Tochter mit Gesang

Hugh Jackman kennt man vor allem als knallharten Schauspieler in Actionfilmen. Dass der Australier auch sanftere Töne anschlagen kann, überraschte seine Tochter offenbar - was wiederum den Wolverine-Darsteller überraschte.

Hollywoodstar Hugh Jackman hat mit seinem Musicalfilm "The Greatest Showman" seine zwölfjährige Tochter Ava verblüfft. "Sie war ehrlich überrascht, dass ihr Vater singen kann", sagte Jackman der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Das hätte sie "ihrem alten Vater wohl nicht zugetraut". In dem Film spielt, singt und tanzt der 49-Jährige den legendären Zirkus-Pionier P.T. Barnum aus den USA.

Jackman wurde in der Rolle des Wolf-Mutanten "Wolverine" in den "X-Men"-Filmen bekannt. Diese Filme hätten seine Tochter und ihr 17-jähriger Bruder Oscar nicht gesehen, sagte der australische Schauspieler. "Wolverine oder die X-Men sind nicht wirklich kindgerecht. Das ist schade, denn ich würde ihnen natürlich gerne zeigen, was ich mache." Anfang Dezember war außerdem bekannt geworden, dass eigentlich Hugh Jackman die Rolle des Bon übernehmen hätte sollen, was er jedoch ablehnte. Die Rolle übernahm dann Daniel Craig.

In das Jahr 2018 rutschte Jackman in seiner Heimatstadt Sydney, wo er gemeinsam mit seiner Frau dem großen Feuerwerk beiwohnte und als einer der ersten weltweit das neue begrüßen konnte.

mh/afp