Immer wieder sonntags mit Stefan Mross: Alle Informationen zur ARD-Schlagershow

Von: Carina Baier

Teilen

Seit 28 Jahren ist „Immer wieder sonntags“ aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Auch 2023 moderiert Stefan Mross wieder die beliebte ARD-Show.

Rust – „Immer wieder sonntags“ begeistert Stefan Mross auch im Sommer 2023 wieder seine Zuschauer mit einem bunten Programm. Zahlreiche Stars aus der Comedy- und Schlagerwelt bescheren dem Publikum somit unterhaltsame Mittagsstunden. Die Fans der ARD-Show können sich in der aktuellen Staffel auf vielfältige Highlights freuen – hier gibt es alle Infos zur Sendung.

Showtitel Immer wieder sonntags Sender ARD Erstausstrahlung 11. Juni 1995 (Deutschland) Produktionsstandort Wasserpark Rulantica (früher Europa-Park), Rust Titellied Immer wieder sonntags; performed by Stefan Mross

„Immer wieder sonntags“ – Die Moderatoren von Max Schautzer bis Stefan Mross

Der Schauspieler Max Schautzer moderierte anfänglich die Sendung. Zu Beginn stand „Immer wieder sonntags“ in direkter Konkurrenz zum damals bereits besehenden Format „ZDF-Fernsehgarten“. Nach neun Jahren folgte 2004 Sebastian Deyle als neuer Moderator. Mit ihm sanken die Sendezahlen allerdings rapide, weshalb die ARD ihn entließ und im selben Jahr mit Stefan Mross endlich einen Moderator fand, der die Massen für die Sendung begeistern kann.

Stefan Mross bestreitet seine 19. Saison von Immer wieder sonntags im Europapark in Rust © IMAGO / HOFER

In den letzten 19 Jahren, die Stefan Mross „Immer wieder sonntags“ bereits moderiert, musste er dreimal vertreten werden: Unter anderem standen an diesen Tagen Kollegen wie Axel Bulthaupt (2010), Uta Bresan (2022) und Bernhard Brink (2022) am Mikrofon. Guido Cantz übernahm 2014 die ARD-Show während der Live-Sendung, als Mross hinter der Bühne wegen Kreislaufversagen zusammen brach. Grund war ein Scoville-Test von scharfen Chili-Soßen.

Der aktuelle „Immer wieder sonntags“ Moderator Stefan Mross im Porträt

Stefan Mross wurde im Alter von 13 Jahren vom österreichische Fernsehmoderator Karl Moik entdeckt, als er bei einer Hochzeit Trompete spielte. Dank Moik erhielt Mross seine ersten Fernsehauftritte und gewann 1989 den Grand Prix der Volksmusik für Österreich. Nachdem er sein Abitur abgeschlossen hatte, begann er eine Ausbildung am Salzburger Mozarteum.

Name Stefan Mross Geburtstag 26.11.1975 Geburtsort Traunstein (Bayern) Größe 1,80 m Beruf Schlagersänger, Trompeter, Fernsehmoderator Familie liiert mit Eva Luginger, drei Kinder aus früheren Ehen

In seinem privaten Familienleben war Stefan Mross von 2006 bis 2012 mit Stefanie Hertel verheiratet und hat mit ihr eine gemeinsame Tochter. Nach der Scheidung heiratete er 2013 Susanne Schmidt, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat. Die Ehe endete 2016 und seit 2017 war er mit der Sängerin Anna-Carina Woitschack in einer Beziehung. Im Sommer 2020 heirateten die beiden live im Fernsehen. Schlagersänger Florian Silbereisen war der Trauzeuge des Brautpaares. Im November 2022 gab das Paar bekannt, dass sie sich getrennt haben. Stefan Mross ist aktuell mit der Schlagersängerin Eva Luginger liiert.

Obwohl beide Musiker inzwischen neue Ehepartner haben, werden viele Schlagerfans Stefan Mross und Stefanie Hertel, hier 1998, dennoch als eines der schönsten Paare der Volksmusikszene in Erinnerung behalten © Wolfgang Thieme/dpa

Stefan Mross zählt zu den reichsten Trompetern und berühmtesten Volksmusikanten Deutschlands. Wie hoch sein Vermögen ist, ist allerdings nicht bekannt.

Spiel, Spaß und Schlagervielfalt: TV-Show begeistert mit abwechslungsreichem Programm

Die Unterhaltungsshow überzeugt mit einem abwechslungsreichen Programm aus Service, Comedy und Musik. Gäste der Sendung sind bekannte Schlagerstars, wie Vanessa Mai, Helene Fischer, Florian Silbereisen oder Heino. Durch die hochkarätigen Stars sowie Spiele, Experimente oder die Wahl des/der jährlichen Sommerhitkönig/-königin, schafft es „Immer wieder sonntags“ zu den größten Schlagershows im deutschen Fernsehen.

Anfang des Jahres 2022 wurde bekannt gegeben, dass die Show ihren Drehort in den nur wenige Kilometer vom Europa-Park entfernten Wasserpark Rulantica verlegt. Im Zuge dessen soll es auch einige Veränderungen am Konzept geben: Neben Schlager und volkstümlicher Musik ist auch deutschsprachige Popmusik Teil der Sendung.

„Immer wieder sonntags“ startet am 07. Mai 2023 in die neue Staffel

Die Kultshow ist auch 2023, wie gewohnt in den Sommermonaten, „Immer wieder sonntags“ ab 10:03 Uhr auf ARD zu sehen. Der Startschuss fällt am 07. Mai und nicht nur vor den Bildschirmen kann das bunte Treiben verfolgt werden, bis zum 27. August können Fans live vor Ort mit dabei sein.

Stefan Mross anlässlich der ARD-Unterhaltungsshow Immer wieder sonntags. TV-Aufzeichnung und Live-Übertragung vom 21.05.2023 © IMAGO / Bildagentur Monn

Die ARD informiert bereits vorab online über die Sendetermine von „Immer wieder sonntags“ und die jeweiligen Gäste. In der ARD-Mediathek kann die aktuelle Folge auch im Nachhinein komplett angeschaut werden.