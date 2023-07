Absage für „Immer wieder sonntags“: Das machte Anna-Carina Woitschack stattdessen

Anna-Carina Woitschack gab ihrem Ex Stefan Mross am Wochenende einen Korb und trat nicht in dessen Show „Immer wieder sonntags“ auf. Die Schlagersängerin hatte bereits andere Pläne…

Mellrichstadt – Der Aufschrei war groß, als Anna-Carina Woitschack (30) am vergangenen Wochenende ihren Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ absagte. Böse Zungen behaupteten, dass die Schlagersängerin damit nur einer unangenehmen Begegnung mit ihrem Ex Stefan Mross (47) aus dem Weg gehen wollte. Die offizielle Begründung lautete, dass es die ehemalige Puppenspielerin aus zeitlichen Gründen nicht schaffte, da sie am Abend davor bei der „Giovanni Zarrella Show“ zu Gast war. Die lange Anreise sei Anna-Carina einfach zu stressig gewesen.

Absage in der Show ihres Ex: Anna-Carina Woitschack sagt Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ ab

Stefan Mross jedenfalls ließ es sich nicht nehmen, öffentlich gegen seine Ex-Partnerin zu sticheln. Im Gegensatz zu der ehemaligen DSDS-Kandidatin trat Schlagerkollege Semino Rossi (61) bei beiden Sendungen auf. „Andere sagen ab, Semino Rossi kommt“, feixte der Moderator. Offenbar nahm er Anna-Carina die kurzfristige Absage übel.

Doch was trieb die „Mach das nochmal mit mir“-Interpretin eigentlich stattdessen am Wochenende? Ihr Instagram-Feed zeigt, dass sie am Sonntag (23. Juli) beim Schlager-Marathon XXL im Rahmen des Streutal Festivals auftrat. Bei derselben Veranstaltung performten Schlagerstars wie Beatrice Egli (35), Eloy de Jong (50), Sonia Liebing (33) und Ross Antony (49).

Anna-Carina Woitschack: Schlagerfestival statt „Immer wieder sonntags“

Auf ihrem Account teilte Anna-Carina Eindrücke von ihrem Auftritt bei dem Musikevent. „Ich bedanke mich beim gesamten Team vom Streutal Festival Mellrichstadt und natürlich bei euch! Es sind sooo viele Fans teilweise hunderte Kilometer gefahren, um live dabei zu sein… Davon will ich noch ganz viel mehr“, schrieb die Musikerin mit Anspielung auf ihren gleichnamigen Song „Davon will ich mehr“.

Die Festival-Location liegt im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen. Vom „Immer wieder sonntags“-Drehort Rust beträgt die Entfernung rund vier Autostunden. Die „Giovanni Zarrella Show“ wiederum wurde live aus der Dortmunder Westfalenhalle gesendet. Die langen Fahrten wollte sich der Schlagerstar offenbar nicht antun.

Derweil zeigte Giovanni Zarrella, was backstage bei seiner Schlagershow passiert. Verwendete Quellen: Instagram/ anna.carina.woitschack, www.streutal-festival.de