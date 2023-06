Mitten im Satz unterbrochen: Stefan Mross lässt Peggy March einfach nicht ausreden

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Bevor Peggy March in der „Immer wieder sonntags“-Starküche den Kochlöffel schwingt, erzählt sie Stefan Mross ausführlich von ihrem ersten Hit – zu ausführlich für den Moderator.

Rust – Stefan Mross (47) begrüßt auch heute (18. Juni 2023) wieder zahlreiche Fans und hochkarätige Gäste in seiner „Immer wieder sonntags“-Arena im Europa Park. Auch Peggy March (75) ist mit dabei und darf nicht nur auf der Bühne stehen, sondern auch in der Starküche. Bevor die Schlagersängerin sich die Kochschürze umbindet, plaudert sie noch etwas über ihren ersten Nummer-1-Hit. Doch für Stefan Mross ist die Geschichte wohl etwas zu ausschweifend.

So hat alles angefangen: Peggy March spricht bei „Immer wieder sonntags“ über Karriereanfang

Peggy March hat einen sehr beeindruckenden Lebenslauf. Als sie erst 15 Jahre alt war, feierte sie mit „I will follow him“ ihren Durchbruch. Das Lied schaffte es auf Anhieb an die Spitze der US-Hitparade. Peggy March ist damit bis heute die jüngste Sängerin, der das gelungen ist. Es folgte eine Weltkarriere.

TV-Antrag, Luxus-Wohnwagen, Ehe-Aus: Die Liebe von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Stefan Mross wollte nun von ihr wissen, wie es sich angefühlt hat, so jung, so erfolgreich zu sein. „Wie hat sich denn dein Leben dann verändert“, fragt der „Immer wieder sonntags“-Moderator. „Surreal war das, natürlich. Ich hab gehört, dass ich die Nummer eins hatte“. Peggy March stimmt daraufhin ihren ersten Hit „I will follow him“ an und das Publikum stimmt gleich mit ein. Doch Stefan Mross ist die Antwort von Peggy March wohl etwas zu ausschweifend – etwas unhöflich unterbricht er sie.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 6. Folge: 25. Juni

7. Folge: 2. Juli

8. Folge: 16. Juli

9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Mitten im Satz unterbrochen: Stefan Mross lässt Peggy March einfach nicht ausreden

„Und dann hab ich gehört, dass er plötzlich nicht mehr die Nummer zwei war und ich hab gedacht, er ist aus den Charts weg. Ich dachte: Na ja, Nummer zwei ist auch nicht schlecht...“, erzählt Peggy March und kommt aber nicht weiter. „Für uns bist du immer noch die Nummer eins“, unterbricht Stefan Mross und erklärt das Thema damit für abgeschlossen.

Bevor Peggy March in der „Immer wieder sonntags“-Starküche den Kochlöffel schwingt, erzählt sie Stefan Mross ausführlich von ihrem ersten Hit – zu ausführlich für den Moderator. (Fotomontage) © Das Erste/Immer wieder sonntags Folge 5 vom 18. Juni 2023

Doch Peggy March ist ganz der Profi, lächelt die Unhöflichkeit einfach weg und begibt sich gemeinsam mit Stefan Mross in die Starküche. Dort kocht die Schlagersängerin heute typisch amerikanische Macaroni and Cheese. An diese Show wird sich Stefan Mross noch lange erinnern: In der aktuellen Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ stürzt Stefan Mross ins Wasser. Verwendete Quellen: Das Erste/Immer wieder sonntags Folge 5 vom 18. Juni 2023