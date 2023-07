In der „Giovanni Zarrella Show“: Mickie Krause und Sonia Liebing machen Ballermann-Hit zur Ballade

Mickie Krause hat sich mit seinen Partyhits einen Namen auf dem Ballermann gemacht. Dass er auch anders kann, will er in der „Giovanni Zarrella Show“ mit einem Duett mit Sonia Liebing beweisen.

Dortmund – Die Fans von Mickie Krause (53) kommen aktuell voll auf ihre Kosten: Nachdem der Sänger Anfang Juli im „ZDF-Fernsehgarten“ in die Rolle des Co-Moderators geschlüpft ist, wird er am kommenden Samstag in der „Giovanni Zarrella Show“ zu sehen sein. Für diesen TV-Auftritt hat sich der Ballermannstar ein echtes Highlight überlegt: Er wird gemeinsam mit Schlagerkollegin Sonia Liebing (33) ungewohnt ruhige Töne anstimmen.

Mickie Krause mal ganz anders: Beim Duett mit Sonia Liebing wird Ballermann-Hit zur Ballade

Die Hits von Mickie Krause dürfen auf keiner Ballermannparty fehlen: In der „Giovanni Zarrella Show“ will der Sänger nun jedoch demonstrieren, dass zu seinen Songs nicht nur gefeiert werden kann. Gemeinsam mit Sonia Liebing hat der 53-Jährige seinen Titel „Schatzi, schenk mir ein Foto“ neu aufgelegt – und in eine romantische Ballade verwandelt. Auf YouTube ist bereits ein erster Vorgeschmack auf das Duett zu hören.

Die große Live-Premiere der Balladenversion von „Schatzi schenk mir ein Foto“ steht dabei unmittelbar bevor: „Samstagabend sehen wir uns in der ‚Giovanni Zarrella Show‘“, kündigt Mickie Krause auf seinem Facebook-Kanal an. Die neue Ausgabe des Musikspektakels wird am 22. Juli im ZDF zu sehen sein. Neben Mickie Krause und Sonia Liebing begrüßt Moderator Giovanni Zarrella (45) zahlreiche weitere Gäste: So können sich die Zuschauer auf Auftritte von Maite Kelly (43), Nino de Angelo (59) oder Michelle (51) freuen – Kerstin Ott (41) unterbricht für die „Giovanni Zarrella Show“ sogar ihre TV-Pause. Verwendete Quellen: Facebook/Mickie Krause; YouTube/Mickie Krause