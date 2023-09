„Goodbye Deutschland“-Star Andreas Robens ergattert Rolle in Hollywood-Film

Von: Diane Kofer

Von „Goodbye Deutschland“ direkt ins Kino? Auswanderer Andreas Robens erfüllt sich einen großen Traum: Er hat einen Job als Schauspieler in einem Hollywood-Film ergattert.

Los Angeles – Andreas Robens (56) und seine Frau Caro (44) gehören mittlerweile zu den bekanntesten deutschen Auswanderern. Bei „Goodbye Deutschland“ können die TV-Zuschauer hautnah das Leben des Paares auf Mallorca verfolgen – und auch vor Realityshows machen die zwei keinen Halt. Jetzt steht bei Andreas aber ein Projekt auf ganz anderem Level an: Der Bodybuilder hat sich einen Schauspieljob in Hollywood geangelt.

„Wollte mein ganzes Leben Schauspieler werden“: Andreas Robens spielt in Hollywood-Horrorfilm mit

Schon im Juni hatte es die Mallorca-Auswanderer über den großen Teich gezogen. Weil sie sich mehr Freiraum neben der Arbeit geschaffen hatten, konnten die Robens die Zeit für eine Reise in die USA nutzen. Auch jetzt geht es für Andreas und seine Partnerin wieder in die Staaten – allerdings mit einer besonderen Mission, wie RTL berichtet. Der TV-Star hat ein Jobangebot bekommen – und wird tatsächlich für einen Hollywood-Streifen vor der Kamera stehen.

„Ich wollte schon mein ganzes Leben Schauspieler werden und jetzt habe ich die Möglichkeit. Und wer kann schon von sich sagen, er überspringt ein paar Stationen und geht gleich nach Hollywood?“, freut sich der 56-Jährige. Nach einer kleinen Statistenrolle hat er von dem deutschen Regisseur Marcel Walz (37) eine richtige Rolle angeboten bekommen – und zwar in einem Horrorfilm. In „Brute“, der auch auf Deutsch synchronisiert wird, soll er einen Mörder spielen und reist deswegen gerade nach Los Angeles.

Kann bei „Goodbye Deutschland“ jeder mitmachen? „Goodbye Deutschland“ gehört zu den erfolgreichsten TV-Formaten in Deutschland. Seit dem Sendestart 2006 hat die Sendung schon so einige Fernsehstars hervorgebracht. Doch wie werden die Auswanderer überhaupt ausgewählt? Bewerben kann sich jeder, der einen Neustart im Ausland plant. Per Mail müssen Bewerber einige Fragen über ihre Pläne und Ziele beantworten – und landen so im Auswahlverfahren des Senders. (Quelle: Vox)

Erste richtige Filmrolle: Andreas Robens hat Lampenfieber

16 Drehtage wird der Unternehmer mit dem Filmteam unterwegs sein – unter anderem geht es in die Wüste von Nevada. Dass er wirklich mit von der Partie ist, kann Andreas aktuell kaum glauben. „Ich bin baff“, gibt er kurz vor der Abreise am Flughafen zu. Auch seine Frau stellt klar: Ihr Liebster nimmt den Job total ernst und ist ziemlich aufgeregt. „Der war die ganze Zeit etwas unausgeglichen“, meint sie und ist froh, dass es jetzt endlich losgeht. Die Dreharbeiten werden von Vox begleitet.

Andreas Robens hat eine Rolle in einem Hollywood-Film ergattert, deswegen reist er mit seiner Frau Caro in die USA. © Imago/ nicepix.world; Instagram/ caroline_andreas_robens (Fotomontage)

Wo der Film am Ende laufen wird, wissen die ehemaligen „Das Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer noch nicht. Von Kino bis Streamingdienste sei alles möglich. Andreas freut sich besonders, dass er in einer gruseligen Story sein Schauspieldebüt geben wird. „Horrorfilm passt natürlich. Ich bin nicht der Typ für einen Helden oder einen Liebesfilm“, erklärt er. Caro macht unterdessen ein paar Tage Urlaub in den Staaten. Ihr geht es nach einer Schönheits-OP Anfang des Jahres wieder besser – damals musste ihr Mann sie aber sechs Wochen pflegen. Verwendete Quellen: RTL