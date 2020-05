Johannes Oerding als Talkgast? Ina Müller (NDR) beantwortet heikle Frage

NDR-Moderatorin Ina Müller beantwortet auf Instagram heikle Fragen über ihre Beziehung mit dem sänger Johannes Oerding.

Hamburg – Ina Müller* packt auf Instagram aus. Die 54-jährige Sängerin und NDR-Moderatorin* verrät in einem neuen Format Details aus ihrem Privatleben. Besonders interessiert sind die Fans an der Beziehung zu Sänger Johannes Oerding (38). Moderatorin Müller sprich offen über den Vorschlag, Oerding in ihre Sendung einzuladen.

Die ganze Fragerei ist Teil eines neuen Interaktiv-Formats von Ina Müller: Fans können ihr auf Instagram Fragen stellen. Einige davon schreibt sie auf Bierdeckel und beantwortet sie im Video. So können aufmerksame Zuschauer spannende Infos von NDR-Moderatorin Ina Müller* erfahren, berichtet 24hamburg.de.

* 24hamburg.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.