Mega-Sixpack von Instagram-Star blitzt unter Blazer hervor

Hamburg - Der Name Caro Daur mag nicht jedem auf Anhieb ein Begriff sein. Doch die 24-Jährige ist ein absoluter Superstar - zumindest in der Welt von Instagram*. Mit insgesamt 2,2 Millionen Followern wird die Bloggerin als eine der einflussreichsten Fashion-Influencerinnen in Deutschland gehandelt. Sie jettet um die Welt, besucht die wichtigsten Modeschauen und Glamour-Partys.

Caro Daur präsentiert beeindruckenden Waschbrettbauch

Auf der diesjährigen Pariser Fashion Week, die am 4. März zu Ende geht, durfte die gebürtige Hamburgerin natürlich nicht fehlen. Auf dem Weg zu einer Show von Giambattista Valli trugt die 24-jährige Blondine ein Outfit, das tief blicken ließ. Unter ihrem schwarzen Hosenanzug trug Caro Daur nichts weiter als ein knapp geschnittenes Top, eine Art gehäkelten Spitzen-BH. Somit war der Blick frei auf den durchtrainierten Oberkörper der Blondine. Und was ihre Fans dort zu sehen bekamen, war ziemlich beeindruckend.

Caro Daurs Sixpack ist das Resultat regelmäßiger Workouts

Denn der Bauch der Bloggerin kann guten Gewissens als echter Waschbrettbauch bezeichnet werden. Auf ihrem definierten Sixpack scheint sich wirklich kein Gramm Fett zu verstecken. Überhaupt wirkte die 24-Jährige bei ihrem Auftritt extrem schlank.

Ein entsprechendes Foto, das Caro Daur auf Instagram teilte, hat innerhalb weniger als einer Stunde rund 20.000 Likes und Hunderte Kommentare gesammelt.

Darauf ist die 24-Jährige zu sehen, wie sie lässig mit Sonnenbrille und High Heels über die Straßen von Paris läuft. Auch in ihrer Instagram-Story hat Caro Daur Eindrücke von ihrem Besuch bei der Pariser Fashion Week gepostet. Dort sind weitere Bilder ihres bauchfreien Outfits zu sehen.

Wie hart sie an ihrem durchtrainiertem Körper arbeitet, zeigt die Influencerin regelmäßig in Workout-Videos auf Instagram. Dass ein Sixpack vor allem bei Frauen aber nicht immer nur positiv ankommt, musste Alena Gerber bereits feststellen. Bei einem Urlaubsfoto, auf dem ihr Waschbrettbauch zu sehen war, kommentierte so mancher ihrer Follower, dass ihr Körper nicht mehr weiblich aussehe. Dagegen erntete TV-Koch Alexander Kumptner für seinen Sixpack viele Komplimente.

