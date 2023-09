„Heimlicher Lover?“: Inka Bause reagiert auf Liebesgerüchte mit Mittelalter-Rocker

Von: Jonas Erbas

Datet „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause etwa tatsächlich einen Rockmusiker? Auf einen Pressebericht, der das behauptet, reagieren beide – und das mehr als eindeutig …

Berlin – Während Inka Bause (54) bei „Bauer sucht Frau“ seit Jahren erfolgreich einsame Landwirte verkuppelt, schweigt die Schlagersängerin zu ihrem eigenen Liebesleben vorzugsweise. Trotzdem – oder gar genau deswegen – beschäftigt dieses Thema auch immer wieder diverse Klatschblätter. Auch aktuell.

Inka Bause längst vergeben? „Bauer sucht Frau“-Moderatorin reagiert auf Liebesgerüchte

Wie die Neue Woche nun exklusiv herausgefunden haben will, soll Inka Bauses Herz nämlich „endlich wieder Boom“ machen, wie das Blatt in einem Bericht mit dem Titel „Heimlicher Lover?“ schreibt. Darin wird über eine mögliche Beziehung zu Florian Speckardt alias Specki T.D. gemutmaßt. Der spielt seit 2010 Schlagzeug bei In Extremo, einer der kommerziell erfolgreichsten Mittelalter-Rockbands Deutschlands.

Als „Beweis“ ist in der Zeitschrift ein Foto abgedruckt, welches Inka Bause und den Musiker dicht nebeneinander sitzend zeigt. Die Liebesgerüchte sind allerdings nicht mehr als das: Gerüchte. Für Klarheit sorgten die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin und der Drummer bei Instagram am Freitag (1. September) einfach selbst. Dort posteten beide ein Bild des Artikels und taten diesen als unwahr ab. „Toll! Yellow Press! Wie komme ich zu dieser Ehre?“, schrieb Florian Speckardt zudem unter den Beitrag.

In Extremo: Mit Mittelalter-Rock an die Chartspitze Mehr als 1,5 Millionen Tonträger haben In Extremo im Laufe ihrer Bandgeschichte schon verkauft. Damit zählt InEx, wie die Bands von vielen Fans genannt wird, zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Mittelalter-Rockbands des Landes. Der 1995 in Berlin gegründeten Gruppe gelang insgesamt viermal der Sprung an die Spitze der Albumcharts, zuletzt 2020 mit „Kompass zur Sonne“. Fünf ihrer Alben wurden bislang mit Gold ausgezeichnet.

Inka Bause nimmt Pressebericht zu Beziehungsgerüchten mit Humor

Inka Bause nahm die fälschliche Berichterstattung indes mit Humor. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen weiteren Screenshot des Berichts und kommentierte: „Vielleicht schaffe ich es jetzt auch mal in den Metal Hammer …“ Der Metal Hammer ist ein international publiziertes Musikmagazin, welches sich vorrangig mit Themen rund um Heavy Metal und dessen Subgenres auseinandersetzt.

Auch In Extremo, die mit Florian Speckart bereits mehrfach an der Chartspitze standen, teilte Inka Bauses Post – als Rockband kommt man immerhin nicht alle Tage in die Klatschpresse … Für weitaus unschönere Schlagzeilen sorgte bis zuletzt auch ein anderer Musiker, nun reagieren Shelby Lynn (25) und Kayla Shyx (21) auf die Einstellung der Lindemann-Ermittlungen. Verwendete Quellen: instagram.com/specki_td_official, instagram.com/inka.bause, inextremo.de, metal-hammer.de