William soll Harry vor Hochzeit mit Meghan gewarnt haben

Dass die Herzoginnen Meghan und Kate nicht die besten Freundinnen sind, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Nun kommt heraus: Offenbar hat Prinz William seinen Bruder Harry vor einer Hochzeit mit Meghan Markle gewarnt.

London - Es knirscht offenbar gewaltig in der royalen Familie. Kaum ein Tag, an dem britische Medien nicht über das Zerwürfnis zwischen Herzogin Kate und Herzogin Meghan berichten. Harry und Meghan hatten davon offenbar die Nase voll und zogen vom Kensington Palast in London nach Windsor um.

Ein Insider will noch mehr wissen. Wie die britische Zeitung „Mail on Sunday“ berichtet, soll William seinen Bruder Harry ausdrücklich vor einer Hochzeit mit Meghan gewarnt haben. "William war besonders besorgt und fühlte sich Harry nahe genug, um seine Gedanken zu äußern“, so der Insider. Angeblich sei William die Beziehung zwischen Harry und Meghan viel zu schnell gegangen. Das habe er seinem Bruder erklärt.

"Meghan ist ein starker Charakter, genau wie Kate“

Über die brüderlichen Ratschläge soll Harry allerdings erbost reagiert haben, plauderte der Insider weiter aus. Er soll beleidigt seine zukünftige Frau verteidigt haben. Der Zoff könne bis zum letzten Weihnachtsfest zurückverfolgt werden, als zwischen den beiden Paaren ein "schrecklicher Streit" ausbrach, heißt es in dem Bericht des Blatts. Der Insider weiter: "Meghan ist ein starker Charakter, genau wie Kate, also wundert es mich nicht, dass es zu Auseinandersetzungen gekommen ist".

mb