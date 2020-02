Influencerin fälscht Bali-Urlaub auf skurrile Weise: Die Reaktion ihrer Instagram-Follower überrascht sie selbst

Influencerin und Youtuberin Natalia Taylor führte ihre Follower bewusst hinters Licht: Sie fakte einen kompletten Bali-Luxus-Urlaub - und war eigentlich an einem ganz anderen Ort.

Die Influencerin Natlalia Taylor wagte ein Experiment auf Instagram .

wagte ein . Sie gab vor in Bali zu sein.

zu sein. Eigentlich entstanden ihre Fotos im Ikea um die Ecke. Doch entdeckt jemand den Fake?

Im Internet ist nicht alles so, wie es zu sein scheint. Jeder kann vorgeben jemand oder etwas zu sein, der oder das er gar nicht ist. Vor allem Instagram befeuert diese Klischees und steht stellvertretend für die schöne Scheinwelt des Internets. Die amerikanische Influencerin Natalia Taylor machte sich genau daraus einen Spaß und führte kurzerhand ihre Follower auf Instagram hinters Licht, in dem sie vorgab auf einem Luxus-Bali-Urlaub zu sein. Der eigentliche Clou dahinter - sie war bei Ikea!

Instagram-Fake: So viel Bali steckt in Ikea für Natalia Taylor

„Can you fake it, til you make it?“- das wollte Natalia Taylorherausfinden. Immerhin gibt es immer wieder Influencer, die gerne Fake-Fotos posten, wie etwa Casey Sosnowski, die angeblich beim Wandern war. Um ihren Fake glaubwürdig zu machen, postetet Natalia fleißig Fotos und Stories auf Instagram. Diese wurden aber eben bei Ikea geshootet. „Seitdem ich das erste Mal einen Ikea betreten habe, fand ich die Idee lustig, ein Fotoshooting in einem der kleinen Räume zu machen, um zu sehen, wie echt es wirkt. Die kleinen Räume sind so hübsch hergerichtet, dass man sie auch für ein Hotel oder Airbnb halten könnte.“ Also los geht‘s - Make-up, Haare, Outfit ready, Fotografin am Start und ab zu Ikea für das Instagram-Experiment. Entdecken ihre Follower den Fake?

Instagram: Natalia lässt Ikea-Schilder als Fake-Hinweise im Bild

Die erste „Location“ ist in einem netten kleinen Showroom schnell gefunden und der Shoot erledigt. Zwar entfernte Natalia die offensichtlichen klassischen Info-Schilder von Ikea im Vordergrund, aber ein paar im Hintergrund lässt sie bewusst dran. Diese waren bewusst in der Spiegel-Reflexion zu sehen. Auch in anderen Fotos ließ Natalia bewusst die kleinen Ikea-Schilder, als Hinweise im Foto drin, um ihren Followern die Möglichkeit zu geben, sie zu entlarven. Außerdem filmte Natalia sogar kleine „Room-Touren“ für ihre Instagram-Stories in den Ikea-Showrooms.

Die nächste Herausforderung: Sich nicht von Mitarbeitern erwischen lassen, sonst droht der Rauswurf! Daher heißt es schnell sein. Die anderen Besucher wirkten zwar leicht irritiert, ließen sich aber dann doch nicht beirren, auch wenn Natalia und ihre Fotografin Aufmerksamkeit erregten. Ein Ikea-Mitarbeiter entdeckte die beiden sogar, reagierte aber tatsächlich gleichgültig. Geschafft - ab nach Hause und ran an Photoshop.

Instagram-Fake: Natalia verwendet anderes Videomaterial wieder

Für eine größerere „Glaubwürdigkeit“ ihres Urlaubs erstellte Natalia Instagram-Stories aus anderem Foto- und Video-Material. Dazu suchte sie gezielt unter #Bali nach brauchbarem Material im Internet und verwendete es selbst noch einmal. „Ich weiß, dass das nicht richtig ist“, so Natalia, „aber der Punkt dieses Videos ist es, zu zeigen, wie leicht man andere Menschen glauben machen kann, jemand zu sein, der man gar nicht ist.“ Sie verwendete sogar Bildmaterial von Freunden, die in Bali waren. „Ich genieße so eine hohe Glaubwürdigkeit bei meinen Followern. Ich wollte niemals diese Glaubwürdigkeit brechen.[...] Sie würden niemals erwarten, dass ich sie anlüge, weil sie wissen, dass ich das niemals machen würde.“ Und tatsächlich: Die kleinen „Ostereier“, die ihren Fake entlarven sollen, entdeckt niemand!

Natalia Taylor fühlt sich als Lügnerin wegen ihrem Instagram-Experiment

Natalia findet sogar, dass ihre Fotos richtig schlecht gemacht sind, vor allem die Fotos, die im Freien entstanden sein sollen. „Man kann eindeutig sehen, dass sie nicht im Freien entstanden sind. Sie sehen aus, als ob sie nachts entstanden wären, obwohl es eigentlich 7.00 Uhr morgens auf Bali ist.“ Auch nach dem dritten Foto in der Ikea-Badewanne mit dem klassischen Ikea-Brückenbild im Hintergrund fällt ihren Usern nichts auf. Nur Komplimente und nette Worte. „Es fühlt sich an, als ob ich den Trust meiner Follower gebrochen hätte. Alle Kommentare sind nett, sie loben mein Outfit, mein Make-Up und das, obwohl ich einfach nur eine Lügnerin bin!“

Daher Natalias Fazit: „Traue nicht allem, was du im Internet siehst. Manchmal lügen die Menschen darüber, wer sie eigentlich sind. Und das fällt noch nicht einmal schwer.“ Tatsächlich fallen nach etwas längerer Zeit ein paar Usern dann doch die Ikea-Schilder in den Fotos auf. Der Großteil bemerkte sie jedoch überhaupt nicht.

Rubriklistenbild: © Screenshoot Youtube @ Natalia Taylor