Frau lässt sich fotografieren - und bemerkt nicht, was sich hinter ihr in der kleinen düsteren Gasse abspielt

. In einer dunklen Gasse hinter der Frau ist eine weitere Person in eindeutiger Pose zu Gange.

München - Man kennt es ja mittlerweile zur Genüge - die Instagram-Fails, bei denen entweder kurz vor dem perfekten Foto die Kamera in den Pool fällt oder den Followern auffällt, dass bei der Entstehung des Bildes nochmal kräftig mit einem Bearbeitungsprogramm nachgeholfen wurde.

Ob Pool- oder Photoshop-Panne - die Missgeschicke und Peinlichkeiten auf Instagram tragen nahezu immer zur Unterhaltung und Belustigung bei. Ein Instagram-Account mit dem Namen Influencersinthewild hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die ungeschönten Einblicke und Fails der Influencer und Influencerinnen zu sammeln.

Instagram-Fail: Frau in dunkler Gasse macht anstößige Bewegungen

Die Anzahl der Follower von Influencersinthewild schnellte in nur kurzer Zeit in die Höhe - mittlerweile erfreuen sich über 1,4 Millionen Nutzer an den lustigen Kurz-Videos.

Aktuell sorgt ein besonders kurioser Clip für Lacher bei den Followern. Der kurze Videoausschnitt wirkt zunächst harmlos, denn es ist lediglich eine Frau zu sehen, die stolz posierend von ihrer Freundin abgelichtet wird. Auf den zweiten Blick jedoch dürfte der ein oder andere Beobachter stutzig werden.

Denn während die beiden Frauen im Vordergrund fleißig an dem nächsten Instagram-Profilbild arbeiten, spielt sich im Hintergrund Kurioses ab. In einer dunklen Gasse ist eine weitere Frau nur wenige Meter entfernt von den beiden zu sehen. Zunächst steht sie nur da - dann jedoch bringt sie sich in Position und beginnt, anstößige Bewegungen zu machen. Oder legt sie nur einen kleinen Tanz hin?

User rätseln über Instagram-Panne: „Was zur Hölle passiert da?!“

Auch die User rätseln, was dort in der dunklen Gasse vor sich geht. Eine Nutzerin kommentiert: „Lol. Die Mädchen bemerken nicht, dass Gollum hinter ihnen tanzt.“ Eine andere Userin glaubt zu erkennen, dass die Frau „sich an einer anderen Person reibt, die wir nicht sehen können.“ Und tatsächlich wirkt es so, als sei die Person in der Gasse nicht alleine. Ein anderer fragt nur ungläubig: „Was zur Hölle passiert da?!“

Wir werden wohl nie erfahren, was sich dort im Hintergrund abgespielt hat, denn auch hier gilt der Leitsatz: Was in dunklen Gassen passiert, bleibt in dunklen Gassen.

