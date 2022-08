„Grau geworden“: Schlagerstar Kerstin Ott mit grauen Haaren kaum wiederzuerkennen

Kerstin Ott zeigt sich auf Instagram völlig verändert. Der Schlagerstar trägt jetzt graue Haare. © Screenshots Instagram/kerstinott_official

Kerstin Ott zeigt sich auf Instagram mit einem neuen Look. Die 40-jährige Schlagersängerin hat jetzt graue Haare. Die Fans sind begeistert.

Heide - Kerstin Ott steht als erfolgreiche Schlagersängerin viel im Lichte der Öffentlichkeit. Seit ihrem Durchbruch mit „Die immer lacht“, ist die 40-Jährige auf den bekannten Schlagerbühnen und in Schlagershows unterwegs. Als Nächstes wird sie bei „30 Jahre Andrea Berg“ zu sehen sein, auf deren neuen Platte „Ich würd‘s wieder tun“ sie auch zu hören ist. Vorab teilte sie eine optische Veränderung mit ihren Fans auf Instagram.

Neuer Look: Kerstin Ott überrascht mit grauen Haaren auf Instagram

Auf einem Selfie von sich sieht Kerstin Ott plötzlich ganz verändert aus. Statt ihren wie gewohnt kurzen schwarzen Haaren, zeigt sich der Schlagerstar (alle Schlager-News auf der Themenseite) mit grauer Matte und einem kritischen Blick. Sie fasst sich mit der linken Hand ins Haar, während sie das Foto aufnimmt.

Zu ihrem Frisurenselfie schreibt Kerstin Ott: „Ganz schön grau geworden“ und erklärt, wie sich die Veränderung bei ihr äußert: „obwohl einige Haare richtig drahtig werden und manchmal wie kleine Antennen abstehen“. Die 40-Jährige ist aber sehr zufrieden mit ihrer optischen Neuerung und fügt mit einem fröhlichen Smiley hinzu: „… macht überhaupt nichts“.

„Macht echt gar nichts“: Kerstin Ott ist zufrieden mit grauer Haarpracht

Auch bei ihren Followern kommt die neue Frise super an. „Schaust auch mit grauen Haaren gut aus“, „steht dir aber“ und „macht echt gar nichts“, sind Reaktionen unter dem Bild. Und dass die natürlich grauen Haare wirklich super aussehen können, beweisen ja auch inzwischen Hollywoodstars wie Jennifer Aniston oder Kate Moss auf dem roten Teppich. Super also, dass auch Kerstin Ott dem so entspannt entgegensieht – eine Natürlichkeit, für die sie bei ihren Fans geliebt wird.

Auch bei „Immer wieder sonntags“ ist Kerstin Ott gerne gesehen. Zusammen mit Stefan Mross überraschte Kerstin Ott einen kranken „Immer wieder sonntags“-Fan wenige Tage vor dessen OP. Verwendete Quellen: instagram.com/kerstinott_official