Alles aus für „Social Chain AG“: Firma von „Höhle der Löwen“-Stars Ralf Dümmel und Georg Kofler ist insolvent

2021 taten sich die „Höhle der Löwen”-Kollegen Ralf Dümmel und Georg Kofler zusammen. Doch nun ist das gemeinsame Unternehmen „Social Chain AG” insolvent.

Berlin – Die TV-Zuschauer kennen Ralf Dümmel (56) und Georg Kofler (66) aus der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Dort treffen die beiden Geschäftsmänner auf Start-ups, die mit etwas finanzieller Hilfe der Investoren voll durchstarten wollen. 2021 widmeten sich die Showkollegen dann einem gemeinsamen Projekt – doch nun ist die „Social Chain AG” pleite.

Immer wieder feiern Start-ups nach ihrer Teilnahme bei „Die Höhle der Löwen“ große Erfolge, daher wollten auch Ralf Dümmel und Georg Kofler die „Social Chain AG” mit ihrem geballtem Know-how vorantreiben. Jetzt ist der Traum jedoch gescheitert, denn eine offizielle Meldung lässt laut Bild verlauten, dass das Unternehmen der TV-Investoren Insolvenz anmeldet. Georg Kofler legt seinen Posten als Vorstandsvorsitzender mit sofortiger Wirkung nieder.

Im Oktober 2021 verkaufte Ralf Dümmel seine Firma „DS Produkte“ an seinen „Die Höhle der Löwen”-Kollegen Georg Kofler, dem Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der „Social Chain AG”. Gemeinsam wollten sie die auf den stationären Handel fixierte „DS Gruppe“ in die Social-Commerce-Welt überführen.

