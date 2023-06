„Diese blöde Bescheidenheit“: Hans Sigl drängt fremden Leuten Selfies auf

Von: Volker Reinert

Teilen

Der „Bergdoktor“-Star Hans Sigl ist für jeden Spaß zu haben. Den Eindruck hinterlässt er zumindest im Interview mit Pierre M. Krause für das SWR-Format „Kurzstrecke“. Ohne gefragt zu werden, nimmt Sigl die Zügel in die Hand und zwängt Touristen ein Foto mit ihm auf.

Innsbruck - Hans Sigl (53) gewährt seinen Fans private Einblicke im SWR-Interview. So spricht er beispielsweise über sein Hobby: Das Stand-Up-Paddling. Auf die Frage von Moderator Pierre M. Krause (46), ob Sigl oft von Fans erkannt werde, hat „Der Bergdoktor“ eine ganz klare Meinung. Er merke nämlich schon, wenn er erkannt werde und bietet sich dann auch gerne von selbst für Selfies an.

Hans Sigl nervt „diese blöde Bescheidenheit“

Sigl erzählt Krause mit einem ironischen Unterton und einem Lachen im Gesicht, dass er zumindest „dafür sorge“, dass ihn die Menschen erkennen. Der Schauspieler weiter: „Ich dränge den Leuten mittlerweile Fotos auf. Ich finde, man soll damit offensiver umgehen. Diese blöde Bescheidenheit.“ Auch Krause amüsiert sich köstlich über Sigls selbstbewusste Offensive.

Bergdoktor, Frauenheld, Familienvater: Die besten Bilder von Hans Sigl als Arzt und Privatmensch Fotostrecke ansehen

Der 53-Jährige weiter: „Nein, ich möchte nicht, dass man mich kennt“. So ergreift Sigl lieber selbst die Initiative, geht auf die Leute zu und begrüßt sie mit einem „Hallo“. Hans Sigls Bekanntheitsgrad ist nach 16 Staffeln vom „Bergdoktor“ nicht von der Hand zu weisen, doch an den großen Erfolg der ZDF-Serie hat er anfangs nicht geglaubt.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?

Gesagt getan: Hans Sigl zwängt Touristen ein Gruppenfoto auf

Als Sigl und Krause an einer Touristengruppe vorbeikommen, setzt Sigl direkt und ungefragt seine Worte in Taten um.: „Komm, machen wir mal ein Gruppenfoto“. Krause nur verdutzt: „Die wollen gar keine Fotos haben.“ An die Touristen gerichtet: „Ist unangenehm, Sie wollten gar kein Foto, oder?“.

Doch Sigl scheint Recht behalten zu haben. „Ja, doch, schon“, so die Familie aus Schwäbisch Gmünd. Zwar wird der „Bergdoktor“ Hans Sigl oft von seinen Fans erkannt, so richtig fassen kann er die Tatsache aber auch rund 16 Jahre nach dem ersten Drehtag immer noch nicht. Verwendete Quellen: SWR / Kurzstrecke mit Pierre M. Krause (Folge 15)