Rock-Größe an Krebs gestorben - Megastars trauern um Weggefährten

Die Rockmusikszene trauert um einen bekannten tschechischen Künstler, der mit international bekannten Stars zusammengearbeitet hat. Er musizierte u. a. mit David Bowie und Iggy Pop.

Prag - Wieder ist ein prominenter Musiker dem Krebs zum Opfer gefallen: Ivan Kral, tschechisch-amerikanischer Rockgitarrist, ist im Alter von 71 Jahren an der schweren Krankheit verstorben. Der 1966 nach New York ausgewanderte Bassist erlag am Sonntag einem Krebsleiden, vermeldete die Agentur CTK kurze Zeit später und bezog sich dabei auf die Lebensgefährtin von Kral.

Auch die Organisatoren des Metronome-Festivals in Prag bestätigten den Tod des Musikers: "Es tut uns schrecklich leid, aber wir müssen die Information bestätigen, dass Ivan Kral gestorben ist", lautet der Text eines Facebook-Posts.

Ivan Kral inspirierte Superstars wie U2 und Pearl Jam

Kral spielte an der Seite von Stars wie Patti Smith, Iggy Pop und David Bowie, der Anfang 2016 ebenfalls an Krebs verstorben ist. Gemeinsam mit Smith schrieb er unter anderem den Hit „Dancing Barefoot“, der später von zahlreichen Interpreten wie U2 und Pearl Jam gecovert wurde. Auch seine Gesangskünste ließ der populäre Musiker bei seinen Songs mitunter einfließen, hier eine Aufnahme von einem Konzert in Detroit aus dem Jahr 2011:

Ivan Kral wurde am 12. Mai 1948 in der tschechischen Hauptstadt Prag geboren und brachte sich schon als Teenager das Spielen von mehreren Instrumenten bei. Mit seinen Eltern - sein Vater war Übersetzer bei den Vereinten Nationen - wanderte er Mitte der Sechziger-Jahre in die USA, wo die Familie schließlich dauerhaft bleiben sollte.

Einige Jahre später tauchte Ivan Kral in die Punkszene der Ostküsten-Metropole NY ein. Später zeigte er sein musikalisches Talent auch beim Komponieren von Filmmusik, gründete außerdem eine eigene Band mit dem Namen „Native“. Auch Iggy Pop, einer seiner Weggefährten, postete eine Beileidsbekundung:

„Schüchterner Rocker“: Tschechiens Außenminister würdigt Kral

Nachdem in der Heimat eine demokratische Wende stattfand, pendelte Ivan Kral zwischen Tschechien und den USA. In seinem Geburtsland trug der Produzent dazu bei, die Rockmusikszene weiterzuentwickeln. Außenminister Lubomir Zaoralek würdigte den Verstorbenen Kral bei Twitter als „schüchternen Rocker“, der immer bereit war zu helfen. Mit diesem Bezug hat der Tagesspiegel einen Nachruf veröffentlicht.

Kurz zuvor war mit Andy Gill ein weiterer stilprägender Gitarrist verstorben. Seinen Einfluss hört man noch heute bei Bands wie Franz Ferdinand.

