8-Jährige will kranken Opa im Fernsehgarten grüßen: Andrea Kiewel bohrt unangenehm nach

Von: Jonas Erbas

Eine junge „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauerin sorgte bei Andrea Kiewel für eine niedliche Unterbrechung. Die Moderatorin reagierte sympathisch – stellte dann aber zu private Fragen …

Mainz – Wie sehr ihr das „ZDF-Fernsehgarten“-Publikum am Herzen liegt, betont Andrea Kiewel (58) nahezu in jeder Folge ihrer Unterhaltungssendung. Klar, dass die Moderatorin deswegen in der neusten Ausgabe (25. Juni) der kleinen Nelly (8) einen ganz besonderen Wunsch nicht verwehren wollte. Im Nachgang reagierte die 58-Jährige dann allerdings leicht unglücklich.

Niedlicher Fernsehgarten-Moment: Junger Fan unterbracht Andrea Kiewel, um Grüße auszurichten

Andrea Kiewel hatte gerade zwischen zwei Zuschauerinnen Platz genommen, da eilte ihr ein junges Mädchen entgegen und sorgte für eine herzerwärmende Fernsehgarten-Unterbrechung: „Ich bin die Nelly. Ich wollte fragen, ob ich dem Opa zu Hause vielleicht gute Besserung wünschen darf“, erklärte die Achtjährige der verdutzten Moderatorin ganz selbstbewusst. Die reagierte souverän: „Aber selbstverständlich“, entgegnete Kiwi der Kleinen, zog sie näher zu sich und zeigte ihr, in welche Kamera sie sprechen solle.

„Hallo Opa – ich wollte dir nur nochmal ganz, ganz gute Besserung wünschen“, schickte Nelly einen niedlichen Gruß nach Hause und wurde für ihren Mut und die tolle Geste vom „ZDF-Fernsehgarten“-Publikum lautstark beklatscht und bejubelt. Doch Andrea Kiewel hatte offenbar die Neugier gepackt: „Was hat denn der Opa?“, erkundigte sich die 58-Jährige vor laufender Kamera bei dem Mädchen – eine Frage, die eigentlich weder sie noch das Live-Publikum etwas anging. Nelly erklärte dann betrübt, dass man nicht wisse, was ihrem Opa fehle: „Dem wird öfter schwindelig.“

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 02. Juli 2023: Ab auf die Insel 09. Juli 2023: Es lebe der Sport 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Andrea Kiewel löchert jungen Fernsehgarten-Fans mit privaten Fragen

Schließlich wandte sich auch Andrea Kiewel an Nellys Opa und empfahl diesem, „ganz viel Wasser“ zu trinken und „wenn‘s gar nicht mehr geht“, einen Arzt aufzusuchen. Dort sei der aber schon gewesen, berichtete das Mädchen der Moderatorin, die abermals mitten in der Sendung nachbohrte: „Aber die haben nichts herausgefunden?“ Dem jungen Fernsehgarten-Fan wurde die Fragerei dann allerdings offenbar zu viel: „Doch“, ließ sie ihr Gegenüber kurz angebunden wissen.

Niedlicher Moment im „ZDF-Fernsehgarten“: Ein junger Fan unterbrach Andrea Kiewel, um ihren kranken Opa daheim zu grüßen – doch die Moderatorin bohrte im Anschluss nach, wollte wissen, was der Mann habe und ob er schon beim Arzt gewesen sei … © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Kurz danach verabschiedete sich Nelly wieder, ließ dabei allerdings nicht unerwähnt, dass man gleich nach der Sendung wieder zum erkrankten Opa fahren werde. Ein anderer Moment der aktuellen Ausgabe sorgte im Netz ebenfalls für Missmut: Viele Fernsehgarten-Zuschauer empfanden das „Einlochen“-Spiel mit Andrea Kiewel als „niveaulos“. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 25. Juni 2023)