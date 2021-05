Nach „Supergolf“-Panne: JP Kraemer geht auf Fans los – „Ihr seid solche Klugscheißer“

Rundumschlag auf Instagram

+ © Instagram (jeanpierrekraemer) In einer längeren Instagram-Story hat Tuner JP Kraemer heftig ausgeteilt. © Instagram (jeanpierrekraemer)

Hat er da vielleicht überreagiert? In einer Instagram-Story geht Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer verbal heftig auf seine Fans los – wegen einiger Negativ-Kommentare.

Dortmund – In aller Regel legt der Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (40) eine eher ruhige Art an den Tag – doch nun ist dem YouTube-Star in einem Instagram-Beitrag ordentlich der Kragen geplatzt. Was war passiert? In seiner Instagram-Story spricht JP Kraemer es zwar nicht explizit an – doch es scheint ganz offensichtlich um ein bestimmtes YouTube-Video zu gehen, wie 24auto.de berichtet Darin wollte er eigentlich sein „Supergolf“-Projektfahrzeug präsentieren und damit auf einer Teststrecke Zeiten messen. Allerdings läuft es nicht wie geplant – es gibt technische Schwierigkeiten.

Die meisten Reaktionen zu dem YouTube-Video sind positiv, viele User schreiben Kommentare nach dem Motto: „Kopf hoch!“ Nach Kritik zu dem Clip muss man ziemlich lange suchen, und dennoch scheinen einige Beiträge – es wird nicht ganz klar, welche es genau sind – bei JP Kraemer einen wunden Punkt getroffen zu haben. „Leute, ich guck mir gerade Kommentare unter den Videos an“, erklärt ein sichtlich angefressener JP Kraemer. „Manchmal weiß ich nicht, ob ich Heulen oder Kotzen soll.“ Und das ist erst der Anfang. „Ihr seid solche Klugscheißer!“, erzürnt sich der Tuner. Vielleicht hätte er seine „Hater“ etwas besser von seinen treuen Fans unterscheiden sollen. Denn die Positiv-Kommentare sind deutlich in Überzahl, und manche treue Zuschauer fühlen sich nun angegriffen, wie einige Reaktionen unter dem Video zeigen. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.