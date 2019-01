Unten ohne! Jennifer Rostock postet mehr als gewagtes Bild mit Hand im Schritt

Jennifer Weist mag freizügige Auftritte, wie hier am 17.08.2017 auf dem Musikfestival "Frequency 2017" in Sankt Pölten.

„Jennifer Rostock“-Sängerin Jennifer Weist zeigt sich auf Instagram gerne freizügig. Doch auf ihrem aktuellen Foto zeigt sie sich nicht nur oben, sondern auch unten ohne.

Update vom 22. Januar 2019: Auch das neue Jahr beginnt „Jennifer Rostock“-Sängerin Jennifer Weist mit freizügigen Instagram-Fotos. Und der aktuelle Post hat es in sich. Außer einer flauschigen Jacke - und zahlreichen Tattoos - trägt die 31-Jährige rein gar nichts. Während sie mit einer Hand ihren Schritt bedeckt, knipst sie mit der anderen das Selfie vor einem Spiegel. Ihre Brust hat Jennifer Weist mit einem Herz-Emoji überdeckt.

Ihr Kommentar dazu: „#feelingkinky“, was soviel bedeutet wie „fühle mich frivol“ oder „pervers“. Die Sängerin mag es zwar überhaupt nicht, wenn darüber in den Medien berichtet wird, doch damit muss die 31-Jährige bei derart hüllenlosen Fotos rechnen. Und ihren Followern gefällt, was sie sehen. Mehr als 31.000 User haben auf „Gefällt mir“ geklickt.

Jennifer Rostock schickt heiße Urlaubsgrüße - und die Fans drehen durch

Berlin - Sie nennt ihn selbst „einen der tollsten Urlaube überhaupt“. Sichtlich zufrieden war „Jennifer Rostock“-Sängerin Jennifer Weist (31) mit ihrem diesjährigen Sommerurlaub. In Portugal und Ibiza ließ sie es sich einfach mal in der Sonne gut gehen.

Update 28.08.: Zeigt dieses pikante Video "X Factor"-Jurorin Jennifer Weist beim Koksen? Extratipp.com* berichtet darüber.

Die 31-Jährige ist nicht nur bekannt für ihre wilden Live-Shows auf der Bühne, sondern auch für sehr freizügige Fotos auf ihrem Instagram-Kanal. 220.000 Fans verfolgen da das Leben der tätowierten Frontfrau und freuten sich nun besonders über sexy Urlaubsgrüße. Denn aus ihrem trainierten Körper macht die Berlinerin keinen Hehl und lässt ihre Fans auch gerne daran teilhaben.

Im Robinson „Club Quinta da Ria“ posierte sie im Pool und bedankte sich für „tolle Menschen, geiles Essen“ in Portugal. Die Fans überschütteten sie für dieses Foto mit Lob für ihren Körper, ihren Bikini und ihre tätowierte Körperkunst. „Was für ein toller Bikini (an einer hotten Perle)“ schreibt da etwa ein User.

Auf Ibiza wird es noch freizügiger

Noch mehr Haut zeigte sie dann beim nächsten Urlaubs-Stop. Während Jennifer Weist (Update 23.10: Jennifer Weist schockt mit Video: Oben ohne, Fans sehen einfach alles, wie extratipp.com* berichtet))aus Portugal noch Bikini-Fotos schickte, ließ sie auf der spanischen Ferieninsel Ibiza die Hüllen Fallen. Ihre tätowierte Brust verdeckt sie nur mit digitalen Instagram-Blümchen und auch bei ihrer männlichen Begleitung muss eine Welle das beste Stück verdecken. Diese Menschen um Jennifer Weist scheinen sich richtig gut zu kennen und keine Scheu voreinander zu haben. So sieht Freiheit aus:

bestes leben ❤️ Ein Beitrag geteilt von Jennifer Weist (@yaenniverfromtheblock) am Jul 10, 2018 um 6:41 PDT

Die Fans würden die heiße Sängerin natürlich gerne ohne diese Abdeckung sehen und schreiben etwa: „Die Blumen müssten weg“, oder „Weg mit den Blumen, vielleicht verbirgt sich darunter ja ein Tattoo“.

Knackige Abschiedsgrüße

Da Jennifer Weist genau weiß, dass ihre Fans auch auf solche Bilder stehen, schickt sie nochmal ein Bild von ihrem knackigen Hintern und verabschiedet sich so wieder in Richtung Berlin. „sooooo...sagt nochmal tschüß zu meinem hintern...der urlaub ist heute wirklich zu ende“, schreibt sie da auf ihrer Instagram-Seite

Das nehmen Jennifers Fans als Aufruf, um ihr besondere Komplimente für ihr Hinterteil zu machen. Die User-Kommentare reichen von „Tschüss zu deinem Hintern sagen? Bloß weil der Urlaub zu Ende ist, muss du den ja nicht für immer einsperren!“ bis hin zu „eine wirklich schöne runde Sache :-)..Prachthintern!!“

Ein offenbar erholsamer Urlaub mit viel Sonne für Jennifer Weist und viel Haut für die Fans.

mgo

