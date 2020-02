Ausgerechnet sie! Jenny Frankhauser erhebt nach Pannen-Video aus Badewanne eine Forderung

Reality-TV-Star Jenny Frankhauser ist in den sozialen Medien bekannt für ihre offene Art. Nun postete sie ein Video, mit dem ausgerechnet sie mehr Realität auf Instagram fordert.

Dschungelkönigin Jenny Frankhauser hat auf Instagram fast 400.000 Abonnenten.

Die mehrfach operierte Frankhauser ruft nun über Instagram zu mehr Realität auf.

Der Reality-TV-Star postete dazu ein aufreizendes Foto sowie ein skurriles Badewannen-Video.

Ludwigshafen - Jenny Frankhauser, Dschungelkönigin von 2018, ist nicht die natürlichste Person. Die Halbschwester der Reality-TV-Blondine Daniela Katzenberger hat sich seit ihrem 21. Lebensjahr nicht nur mehrfach ihre Brüste vergrößern lassen, sondern ließ sich auch Fett absaugen. Doch nun zeigt sie sich ganz unverfälscht auf Instagram mit einem kuriosen Pannen-Video.

Instagram-Star Jenny Frankhauser: Von Model-Pose in den Badeschaum-Pool

Die 27-Jährige zählt auf Instagram* rund 396.000 Abonnenten und wandte sich kürzlich in einem bizarren Posting an ihre große Online-Gefolgschaft. Das Posting mit dem Titel „Badewannenzeit - Instagram ➡️ Realität“ ist angelehnt an die im Internet beliebten Vergleiche zwischen Instagram-Bildern und der Wirklichkeit („Instagram vs. Realität“). Passend dazu zeigt sie sich auf dem ersten Bild in aufreizender Haltung: In einem Whirlpool mit dünner Schaum-Schicht posiert sie mit dem Rücken zur Kamera, zufälligerweise ragt ihr Hintern dabei etwas aus dem Wasser.

Wenn man jedoch auf den zweiten Beitrag im Instagram-Post wischt, wird einem ein Anblick geboten, der unterschiedlicher nicht sein könnte. Statt in einer weiteren heißen Pose im Pool sieht man Frankhauser im Kampf mit einem regelrechten Berg aus Badeschaum, den die Dschungelkönigin nicht gebändigt bekommt. „Mach es aus, das läuft gleich über! Wir müssen gleich auschecken“, meint Frankhausers Freundin, die den Vorfall im Hotelzimmer lachend filmt.

Der dritte und letzte Beitrag des Postings zeigt das halbe Gesicht von Jenny Frankhauser inmitten des vielen Badeschaums und stellt einen großen Kontrast zum ersten Bild dar. Die gesetzten Hashtags* zu Frankhausers Instagram-Posting sprechen für sich: Da heißt es beispielsweise #mehrrealitätaufinstagram, #schaumparty oder #typischich.

Jenny Frankhauser machte kürzlich Schlagzeilen, als sie über Instagram den traurigen Trennungsgrund ihrer letzten Beziehung thematisierte. Auch eine dramatische Schock-Nachricht erreichte Frankhauser vor Kurzem - daraufhin hatte sie „die ganze Nacht geweint“. Auch das schwierige Verhältnis zu ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger setzt Jenny Frankhauser zu.

