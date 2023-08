Peter Klein bei „Promi Big Brother“? Jetzt spricht Sat.1

Von: Diane Kofer

Die 11. Staffel von „Promi Big Brother“ soll noch 2023 auf Sendung gehen – doch wer ist mit dabei? Heiße Gerüchte besagen: Peter Klein zieht in den Container. Jetzt äußert sich Sat.1.

Köln – Beim Sender Sat.1 steht das TV-Highlight des Jahres noch an: eine neue Staffel „Promi Big Brother“. Mehr oder weniger prominente Reality-TV-Stars ziehen in einen Container – erstmals im Kölner Stadtteil Bocklemünd. Wer in der neuen Staffel dabei ist, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Bei den Fan-Spekulationen kommt aber immer wieder der Name Peter Klein (56) ins Spiel. Was ist wirklich an den Gerüchten dran?

Iris Klein befeuert Gerüchte um „Promi Big Brother“-Auftritt von Peter

Eine ganz bestimmte Aussage von Peter Kleins Ex-Frau Iris Klein (56) führte dazu, dass die Fans vermuten, den Mallorca-Auswanderer im TV-Container zu sehen. Beim Social-Media-Schlagabtausch nach der Trennung feuerte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) in Peters Richtung. „Wenn mein Ex im Promi BB-Haus sein 5678904257-igstes Interview gibt“, meldete sie sich zu Wort und schimpfte über ihn.

Wusste sie damals etwa schon mehr? Immerhin könnten die Verträge für das TV-Projekt schon weit im Voraus unterschrieben gewesen sein. Für die Fans war diese Aussage Grund genug für wilde Spekulationen. Für eine Teilnahme von Peter spricht immerhin auch das große Interesse der Öffentlichkeit an der Liebesgeschichte um ihn und Yvonne Woelke (41) und weitere Details um die Trennung von Ex Iris, mit der Peter aber eigentlich gerne eine Freundschaft hätte.

Was über die neue „Promi Big Brother“-Staffel schon bekannt ist Drehort: erstmals Köln-Bocklemünd statt Köln-Ossendorf

Start: Ende des Jahres 2023

Staffel: 11 Quelle: Sat.1

Spekulationen um „Promi Big Brother“-Kandidaten: Sat.1 meldet sich mit Statement

Auf der Homepage reagiert Sat.1 explizit auf die Gerüchte rund um Peter Klein. Der Sender gibt sich aber nach wie vor geheimnisvoll. „Sat.1 freut sich, dass die Gerüchteküche zur neuen Staffel von ‚Promi Big Brother‘ bereits brodelt. Wir beteiligen uns aber nicht an Gerüchten“, heißt es lediglich. Auch wann die ersten Kandidaten bekannt gegeben werden, ist derzeit nicht offiziell. Die Verantwortlichen lassen nur so viel verlauten: „Wer Ende des Jahres bei Promi BB einziehen wird, gibt Big Brother rechtzeitig bekannt.“

Peter Klein soll einer der Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2023 sein. Jetzt reagiert Sat.1 auf die Gerüchte. © Sat.1/ Willi Weber; Instagram/ peterklein_official (Fotomontage)

Der „Wettkampf in 4 Wänden“-Star selbst hatte zuletzt eine große Enthüllung angekündigt – dabei ging es aber nicht um eine TV-Show, sondern um seine Gefühle für Yvonne Woelke. Während der Beziehungsstatus des Duos aber weiterhin kompliziert bleibt, hat Ex Iris zuletzt ihren neuen Freund „Mr. T“ erstmals öffentlich präsentiert. Verwendete Quellen: Instagram/ iris_klein_mama_, Sat.1