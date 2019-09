Johannes B. Kerner: Neue Show als Comeback - der erste Gast ist Jürgen Klopp

Johannes B. Kerner moderiert aktuell vor allem Quizshows, wie „Der Quiz-Champion“. Doch bald wird es auch wieder eine Talkshow geben. Der erste Gast steht auch schon fest.

Johannes B. Kerner sieht man in letzter Zeit vor allem in Quiz-Sendungen, wie „Der Quiz-Champion“ beim ZDF. Doch das könnte sich bald ändern. Wie die Bild berichtet, ist ein neues Format geplant und das könnte ein echtes Comeback für den Moderator bedeuten. Eine eigene Talkshow.

Bereits vor 10 Jahren zählte der 54-Jährige zu den Talk-Mastern Deutschlands. In seiner „Johannes B. Kerner“- Show interviewte er von 1998 bis 2009 Prominente aus Sport, Politik und Mode. Er befragte sie zu ihrem Leben und aktuellen Projekten. Bei ihm auf dem Sofa saßen Sportgrößen, wie die Eiskunstläuferin Katarina Witt oder der Tennisspieler Boris Becker. Selbst Karl Lagerfeld gab ein Interview in der Kult-Talkshow.

Johannes B. Kerner: Eine neue Show schon ab September

Nun tritt der Moderator mit dem B. zurück auf die Talkshow-Bildfläche. Wie Bild berichtet, soll er bereits ab September für den Streamingdienst Magenta TV die neue Talkshow „Bestbesetzung“ moderieren. Dieses Mal wird es international. Johannes B. Kerner, der auch schon Kochshows moderierte, wird Persönlichkeiten aus aller Welt treffen und befragen. Ein festes Studio gibt es nicht. Es reist, wie der Moderator selbst, um die ganze Welt, so dwdl.de.

Auf einen festen Termin können sich Zuschauer bislang jedoch nicht freuen. Die Folgen werden wohl in loser Reihenfolge ausgestrahlt, heißt es auf Nachfrage des Medienmagazins. Ein wenig erinnert das Format allerdings an eine andere Produktion. Die Netflix-Show „My Next Guest Needs No Introduction“ mit dem TV-Star David Lettermann basiert auf einem ähnlichen Konzept. Ob es als Vorlage für die neue Talkshow diente?

Die „Bestbesetzung“: Erster Gast der Talkshow steht bereits fest

Der erste hohe Besucher steht schon fest. Wie die Bild berichtet, wird Liverpools Fußballtrainer Jürgen Klopp der erste Gast in der „Bestbesetzung“ sein. Johannes B. Kerner und der Meister-Trainer kennen sich bereits seit einigen Jahren. Gemeinsam standen sie für das ZDF lange als Experten bei Fußball-Übertragungen vor der Kamera. Nun treffen sie sich wieder im TV - in der „Bestbesetzung“.

chd