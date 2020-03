„Ich finde das witziger als ich eigentlich sollte“ - eine kleine Bildunterschrift zu einem Foto von Joko Winterscheidt sorgt bei Facebook für große Lacher.

Berlin - Joachim „Joko“ Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben als Moderatoren schon für so manchen Lacher gesorgt. Doch für einen, der jetzt bei Facebook viral geht, können die beiden nicht einmal etwas. Oder wie es ein User ausdrückt: „Das Witzigste, was die je gemacht haben...und sie haben es nicht mal gemacht.“

Joko Winterscheidt mit Sektkelch - und die Bildunterschrift sorgt für Lacher

Bei Jodel und auf der Facebook-Seite „Jodel - Hyperlokale Community“ ist das Foto einer Zeitschriftenseite aufgetaucht. Darauf zu sehen ist Joko Winterscheidt alleine mit einem Sektkelch. Die Bildunterschrift dazu: „Joko und Glas.“ Ein ganz simples Wortspiel mit Bezug auf den Namen des Moderatoren-Duos, die als „Joko und Klaas“ bekannt sind.

Viele Betrachter scheinen selbst nicht so genau zu wissen, warum sie das so lustig finden. „Mehr gelacht als ich sollte“ und „Ich finde das witziger als ich eigentlich sollte“, heißt es in den Kommentaren.

Joko Winterscheidt: Magazin-Foto kassiert tausende Likes und Kommentare

Aber Fakt ist: Das Ding ist der Brüller bei Facebook. Mehr als 11.000 Likes und knapp 2.000 Kommentare gab‘s in den ersten zwei Tagen, dazu wird es eifrig geteilt. Ein Nutzer sieht es sogar als Rettung: „Endlich ist mein Humor zurückgekommen.“

Dutzende Facebook-Nutzer markieren flachwitz-affine Freunde: „Nur für dich damit du dich nochmals richtig wegschmeißen kannst...“ Und sie fragen zum Teil auch: „Finde nur ich das mega lustig?“

Welcher Bildunterschriftentexter bei welchem Magazin den kleinen Gag gebracht hat, bleibt übrigens unklar. Es scheint eines dieser Hochglanz-Promi-Magazine zu sein. Manchmal reicht ein einziges Wort ja für einen großen Lacher ...

Rubriklistenbild: © Joko Winterscheidt