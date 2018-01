Jolie, Nicholson, Penn und Presley: Diese US-Stars sind frisch verliebt

Der Winter ist noch nicht vorbei, da entwickeln die Stars schon Frühlingsgefühle. Wer mit wem in Hollywood? Unser Hollywood-Korrespondent fasst es zusammen.

Los Angeles - Vom King zum deutschen König eines Mobilhome-Parks. Priscilla Presley (72) soll sich in den 14 Jahre jüngeren Matthias Granic verknallt haben. Laut Magazin Globe lebt der langmähnige Hüne in einem Trailerpark für Senioren im kalifornischen Hemet. Der 58-Jährige hat die Witwe von Elvis demnach auf einer Weihnachtsparty auf dem Gelände der Universal Studios getroffen: „Als sie an mir vorbeiging, habe ich ihr in die Augen geschaut und sie angegrinst. Sie starrte mich auch an. Dann habe ich sie um ein Foto gebeten. Sie hat Ja gesagt, obwohl sie das nie macht. Ich habe ihr dabei um die Hüften gefasst und ihr einen Kuss gegeben.“ Glaubt man dem ehemaligen Autoverkäufer und Hobby-DJ, so war das Bussi „magisch“ gut und Priscilla gab ihm ihre E-Mail-Adresse. Granic: „Ich bin ein 1,83 Meter großer Mann und sie ist so klein und zierlich. Klar hat sie einiges an sich machen lassen, aber sie sieht erstaunlich gut aus.“ Seither haben sich Presley und Granic geschrieben. Der Deutsche will in Zukunft als ihr Bodyguard fungieren: „Sie war sehr offen dafür.“

Angelina Jolie soll einen kambodschanischen Rapper lieben

Auch Angelina Jolies Herz soll wieder für einen Mann schlagen. Nach der Trennung von Brad Pitt nahm sie eine Auszeit, um sich nur um ihre Kinder zu kümmern. Inzwischen arbeitet Jolie nicht nur wieder, sie hat auch der Liebe eine neue Chance gegeben. Laut des Magazins Star soll sich die Oscargewinnerin in den kambodschanischen Rapper und Filmemacher PraCh Ly verliebt haben. Vorgestellt wurden die beiden einander von der Bürgerrechtlerin Loung Ung, deren Memoiren Jolie verfilmt hat. Laut Augenzeugen ist der 38-Jährige Stammgast in der Villa von Angie und deren Kindern in Los Feliz, einem Stadtteil von Los Angeles. Dazu nahm PraCh Jolie und deren Kinder mit in den kambodschanischen buddhistischen Tempel zu einer privaten heiligen Zeremonie. Ein Insider: „Ihre Verbindung wird von Tag zu Tag enger. Er ist, was Angie braucht. Und wenn sie jemanden mag, dann richtig.”

Zwei Kinder von Filmstars sollen liiert sein

Bei diesem Paar kommen gute Hollywood-Gene zusammen. Die Tochter von Jack Nicholson soll mit dem Sohn von Sean Penn liiert sein. Laut National Enquirer hat es zwischen Lorraine Nicholson (27) und Hopper Penn (24) bei einem Film-Event im November (s. Foto li.) ordentlich gefunkt. Ein Insider: „Lorraine ist auf Hopper zugegangen. Sie ist eine ruhige, intensive Frau, die weiß, was sie will. Sie steht auf Bad Boys. Und das ist Hopper genauso wie sein Vater.”

