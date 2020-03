JP Kraemer: Tuning-Star aus Dortmund überrascht "Helden des Coronavirus" mit Gratis-Aktion 

JP Kraemer von JP Performance hat sich für die Leute aus Dortmund, die trotz des Coronavirus arbeiten, eine besondere Gratis-Aktion ausgedacht.

In Dortmund sind viele Menschen auf der Arbeit täglich den Gefahren des Coronavirus ausgesetzt.

Dortmund - Da sich das Coronavirus in Dortmund weiter ausbreitet, erfahren vor allem die Leute großen Respekt, die weiterhin arbeiten. Für diese Personen hat JP Kraemer (39) daher über Instagram einen speziellen Aufruf gestartet, wie RUHR24* berichtet.

Arbeiten trotz Coronavirus: JP Kraemer bietet mit JP Performance kostenlosen Service an

Denn der TV-Tuner möchte einigen Personen ein ganz besonderes Geschenk machen. JP Kraemer und seine Mitarbeiter von JP Performance möchten anbieten, "dass wir das Auto einmal durchchecken, Ölwechsel machen und Ölfilter wechseln - alles kostenfrei. Das geht auf uns", erzählt der 39-Jährige auf Instagram von der spontanen Aktion.

Auch der Tuning-Star musste bereits die Folgen der neuartigen Krankheit kennenlernen. Denn Big Boost Burger in Dortmund von JP Kraemer* musste aufgrund der neuen Regelungen in NRW wegen des Coronavirus schließen.

JP Kraemer: JP Performance in Dortmund trotz Coronavirus geöffnet

Doch bei JP Performance in Dortmund* wird weiter gearbeitet. Wie wichtig ihm selbst die Aktion ist, macht JP Kraemer auf Instagram deutlich.

"Während ihr arbeitet, arbeiten wir an eurem Auto. Das würde ich sehr gerne anbieten als meine Leistung für die tolle Arbeit, die ihr leistet."

Diese Personen können an der Gratis-Aktion von JP Kraemer teilnehmen

Damit bezieht sich JP Kraemer von Big Boost Burger in Dortmund* auf die Personen, die im medizinischen Bereich arbeiten und dadurch täglich den Gefahren des Coronavirus ausgesetzt sind.

Deshalb richtet sich das Angebot an diese Personen, wie er in seiner Instagram-Story erzählt. Demnach sei die Gratis- Aktion "den Mitarbeitern der Stadt Dortmund, die im Gesundheitswesen arbeiten, sprich Krankenhaus, Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern" gewidmet.

Kostenloser Service von JP Kraemer in Dortmund: So funktioniert die Teilnahme

Wer bei der Aktion von Tuning-Star JP Kraemer und JP Performance mitmachen möchte oder vielleicht sogar eine Person damit überraschen möchte, der muss eine Mail schreiben an: danke@jp-performance.de.

+ JP Kraemer ist vielen Fans durch die Serie "Die PS-Profis" und durch die Essen Motor Show bekannt. © obs/Ford-Werke GmbH

Da sich die Werkstatt von JP Performance in Dortmund befindet, macht JP Kraemer klar, dass sich nur Leute aus dieser Stadt bewerben dürfen.

JP Kraemer: Shitstorm wegen Gratis-Aktion in Dortmund

Obwohl JP Kraemer mit großem Zuspruch gerechnet hat, gab es zunächst auch negative Reaktionen, wie der TV-Autotuner in seiner Instagram-Story erzählt. Demnach sollen sich einige Fans beispielsweise darüber beschwert haben, nicht ausgewählt worden zu sein.

Doch anschließend haben sich auch dankbare Mails gehäuft. Daher hat JP Kraemer seinen Followern auf Instagram am Freitagmorgen (20. März) ein erstes Feedback zu der Gratis-Aktion in Dortmund gegeben, nachdem er mit seinem Team die ersten Autos von den Teilnehmern.

JP Performance: JP Kraemer will mit Gratis-Aktion ein Zeichen setzen

"Was wirklich sehr schön zu beobachten ist, ist die Freude und die Dankbarkeit und vor allen Dingen auch unter den Mitarbeitern, wie viel Spaß sie doch dran haben, zu helfen", erzählt JP Kraemer.

Wie einfach es auch für seine Fans sein kann, etwas Gutes zu tun, machte der TV-Star ihnen auf Instagram klar. "Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Signal an alle, weil helfen ist gut.

Im Video: JP Kraemer aus Dortmund kämpft gegen Tim Wiese

Dass sich der Tuning-Star gerne für einen guten Zweck einsetzt, hat er bereits im Duell mit dem ehemaligen Torwart Tim Wiese gezeigt.

JP Kraemer animiert seine Follower auf Instagram daher dazu, in Zeiten des Coronavirus aufmerksam zu sein."Wenn man helfen kann - und man kann oft helfen, dann nicht immer denken 'ich will die Ressourcen für mich behalten, falls ich mal schlechte Zeiten habe, ruhig helfen. Weil wenn alle allen helfen, dann kommen wir wirklich vorwärts und nicht immer diesen großen Egoismus immer in sich bewahren." malm

