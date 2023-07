An Weihnachten bei Silbereisen: Jürgen Drews plant wohl Schlager-Comeback

Zurück auf die Bühne

Jürgen Drews soll bald wieder auf der Bühne auftreten. Sein Comeback plant er angeblich in der feierlichen Weihnachtsshow von Florian Silbereisen.

Suhl – „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ heißt jedes Jahr aufs Neue bekannte Gesichter aus der Welt des Schlagers willkommen, um gemeinsam die Weihnachtszeit einzuläuten. Im Jahr 2023 soll die Musik-Show, die seit ihrer Erstausstrahlung vor fast 20 Jahren von Florian Silbereisen (41) moderiert wird, außerdem die Bühne für ein besonderes Comeback bieten. Es wird nämlich gemunkelt, dass Jürgen Drews (78) dort auftreten wird. Und das, obwohl der Sänger eigentlich zu Beginn des Jahres feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden war.

Jürgen Drews wirklich beim „Adventsfest“? Schlager-Webseite ist sich sicher

Offiziell bestätigt worden ist eine Teilnahme von Jürgen Drews am „Adventsfest der 100.000 Lichter“ gegenwärtig noch nicht. Allerdings ist sich das auf Volksmusik spezialisierte Portal Schlager.de sicher, dass Drews dort sein Comeback feiern wird. Insider aus dem Produktionsumfeld sollen dem Online-Angebot gesteckt haben, dass der Sänger für die Show bereits fest eingeplant sei.

Dazu soll es eine weitere Überraschung geben: Drews soll nämlich nicht allein auftreten, sondern gemeinsam mit seiner Tochter Joelina Drews (27) singen. Noch nicht sicher scheint dagegen zu sein, ob der weihnachtliche Auftritt – so er denn geschehen sollte – ein Einzelfall oder der Beginn eines Comebacks sein wird.

Im Januar 2023 ging Jürgen Drews in Schlager-Rente

Kann man schon nach einem halben Jahr von einem Comeback sprechen? Im Fall von Jürgen Drews wahrscheinlich schon, denn schließlich wurde er feierlich und offiziell im Januar 2023 in den Ruhestand verabschiedet. Dazu veranstalteten seine Kollegen aus der Branche eine emotionale Live-Show. Florian Silbereisen moderierte damals, und hieß zahlreiche Schlager-Gäste willkommen, die sich von der Ikone verabschieden wollten.

+ Kehrt Jürgen Drews im Winter bei Florian Silbereisen auf die Bühne zurück? © Osnapix/Sven Simon/Imago

Nach dem emotionalen Abend postete Jürgen Drews bei Instagram eine Reihe von Bildern des Event. Dazu schrieb der Sänger: „So viele Eindrücke, so viele tolle Menschen, es war einfach großartig. Ich möchte mich bei so vielen Menschen bedanken, aber es sind einfach zu viele.“ In der Show sangen unter anderem Ben Zucker (39), Maite Kelly (43) sowie Mickie Krause (53) und rührten Jürgen Drews zu Tränen. Seitdem hat der Musiker keinen neuen Instagram-Post mehr abgesetzt, aber wer weiß: Vielleicht kommt ja bald eine weihnachtliche Ankündigung.

Eine andere Ankündigung innerhalb der Schlagerwelt sorgte indes zuletzt für Aufsehen: Der Ex-Wendler-Manager beendete jüngst seine Zusammenarbeit mit Michelle (51) – und zwar wegen Eric Philippi (26)! Verwendete Quellen: Schlager.de, Instagram

