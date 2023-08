„Eine Lachnummer“: DSDS-Sieger Prince Damien hat klare Meinung zum Jurystreit um Dieter Bohlen

Von: Melanie Habeck

Prince Damien gewann die 13. DSDS-Staffel. Auch in den letzten Jahren verfolgte er die RTL-Castingshow. Im IPPEN.MEDIA-Interview findet er nun deutliche Worte zu Chefjuror Dieter Bohlen.

Berlin – 2016 war für Prince Damien (32) ein ganz besonderes Jahr: Mit seiner Gesangsleistung konnte er so sehr beim RTL-Publikum punkten, dass er zum Sieger der 13. „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel gekürt wurde. Seit seinem Triumph gab es zahlreiche Diskussionen über die Castingshow: Vor allem Chefjuror Dieter Bohlen (69) sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Im Gespräch mit IPPEN-MEDIA verrät Prince Damien, was er von der Kritik am Poptitan hält.

Prince Damien im Interview: Dieter Bohlen ist wichtig für DSDS-Erfolg

Selbst Monate nach dem Finale der letzten DSDS-Staffel schießt Katja Krasavice (36) immer wieder gegen Dieter Bohlen: Die Rapperin und der Produzent kamen bei den Dreharbeiten einfach nicht auf einen Nenner, zofften sich ungeniert vor laufender Kamera. Trotzdem hält RTL weiter an dem Poptitan fest: Sowohl der Modern-Talking-Star als auch Pietro Lombardi (31) wurden als Juroren für die 21. Staffel bereits bestätigt.

Laut Prince Damien die einzig richtige Entscheidung: „DSDS ohne Dieter ist eine Lachnummer. Man hat es doch an den Quoten gesehen. Selbst meine Oma meinte, dass die Staffel ohne Dieter langweilig war. Und das, obwohl Oma sich oft über die Bewertungen von Dieter aufregt“, verrät der Castingshow-Sieger von 2016 im IPPEN.MEDIA-Gespräch. Tatsächlich schalteten 2022, als RTL sich für eine DSDS-Staffel ohne Dieter Bohlen entschied, deutlich weniger Zuschauer ein.

„Glücksmoment“: Der DSDS-Siegersong von Prince Damien Prince Damien gewann 2016 die 13. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Dabei blieb er nicht nur mit seinen energiegeladenen Auftritten in Erinnerung, sondern hatte mit seinem Irokesen-Haarschnitt und den aufgeklebten Nieten über seiner Augenbraue gleich zwei Markenzeichen. Im Finale der Castingshow stellte er seinen ersten eigenen Song „Glücksmoment“ vor – der ihn nicht nur den Sieg, sondern auch den ersten Platz in den Charts sicherte.

Nach DSDS-Sieg 2016: Prince Damien macht immer noch Musik

Prince Damien findet für Dieter Bohlen nur positive Worte. Nach seinem DSDS-Sieg hatte er nicht nur weiter mit ihm Kontakt, der Musikproduzent bestärkte ihn auch in einem wichtigen Karriereschritt: „Er riet mir damals auch, das Angebot in den Dschungel zu gehen, anzunehmen – und diese Entscheidung war für mich goldrichtig“, erinnert sich der geborene Südafrikaner. Auf Dieter Bohlens Empfehlung hin nahm Prince Damien 2020 an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teil und ging auch in dieser TV-Show als strahlender Gewinner hervor.

2016 gewann Prince Damien die 13. „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel. Für ihn ist Chefjuror Dieter Bohlen maßgeblich am Erfolg der Castingshow verantwortlich. © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / Revierfoto

Auch zukünftig kann sich Prince Damien vorstellen, an weiteren Realityformaten teilzunehmen. Aktuell hat er jedoch mit der Musik genug zu tun: Beim „Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen (42) wurde der 32-Jährige als neues Mitglied der Band Team 5ünf bekannt gegeben: Zuvor flog Marc Terenzi (45) wegen zahlreicher Eskapaden aus der Musikgruppe. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Anfrage an Prince Damien