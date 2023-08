Kaisermania vor dem Aus? Veranstalter muss sich eventuell „Alternativ-Location suchen“

Von: Melanie Habeck

Die Tickets für ein Konzert von Schlagerstar Roland Kaiser sind stets heiß begehrt. Ein absolutes Fan-Highlight ist seit Jahren die „Kaisermania“ in Dresden – doch die ist nun offenbar in Gefahr.

Dresden – Auch 2023 tritt Roland Kaiser (71) wieder am Dresdner Elbufer auf. Insgesamt fünf Shows spielt die Schlagerikone in der sächsischen Hauptstadt, zwei haben bereits im Juli stattgefunden. Sämtliche Tickets für die „Kaisermania“ waren nach wenigen Minuten weg. Doch aktuell ist unklar, ob das Livespektakel auch in den kommenden Jahren in Dresden stattfinden kann.

Unsicherheit ab 2026: Zieht die „Kaisermania“ bald in eine andere Stadt?

Seit Wochen fiebern die Schlagerfans auf das erste Augustwochenende hin: In Dresden findet die „Kaisermania“ statt – der MDR widmet dem Open-Air-Event von Roland Kaiser sogar ein TV-Sonderprogramm. Insgesamt sollen an den drei Tagen 36.000 Fans für die Schlagershows ans Elbufer pilgern: Ob das auch in Zukunft der Fall sein wird, steht allerdings in den Sternen. „Wir haben nun die Situation, dass wir aktuell nur bis 2025 planen können und 2026 keine Sicherheit haben. Wenn wir es nicht mehr in der Form umsetzen können, müssen wir uns eine Alternativ-Location suchen“, erklärt Dieter Semmelmann (57), der Konzertveranstalter von Roland Kaiser, gegenüber Bild.

Grund für die Unsicherheit ist ein Stadtratsbeschluss aus dem Juni 2023: Demnach sollen die „Filmnächte am Elbufer“, in deren Rahmen auch die „Kaisermania“ stattfindet, für das Jahr 2026 auf einmal europaweit ausgeschrieben werden. Laut eines Insiders erhoffe sich die Stadt Dresden mit einem neuen Veranstalter mehr Geld. Dieter Semmelmann ist entrüstet über das Vorhaben. „Wenn wir hier nicht mehr wertgeschätzt werden, können wir woanders hingehen. Warum man aber eine langjährige Zusammenarbeit aufgeben will, kann ich nicht nachvollziehen“, betont er sein Unverständnis.

Kaisermania: 2023 ist ein besonderes Jahr 2003 fand die „Kaisermania“ das erste Mal im Rahmen der „Filmnächte am Elbufer“ statt, daher feiert das legendäre Kultevent in diesen Tagen 20-jähriges Jubiläum. Das jährlich wiederkehrende Schlagerspektakel hat sich zu einer echten Institution Dresdens entwickelt und lockt Fans aus ganz Europa in die sächsische Hauptstadt. An den traditionellen vier Konzertabenden werden jährlich insgesamt fast 50.000 Zuschauer erwartet – im Jubiläumsjahr 2023 gibt es darüber hinaus einen einmaligen Zusatztermin.

50 Jahre auf der Bühne: Roland Kaiser feiert besonderes Jubiläum

Roland Kaiser selbst hat sich zu dem Thema bisher noch nicht öffentlich zu Wort gemeldet. Laut Bild sei der Musiker angesichts der jüngsten Entwicklungen jedoch beunruhigt. Der 71-Jährige hoffe allerdings nach wie vor auf eine schnelle Lösung. Auch sein Konzertveranstalter Dieter Semmelmann zeigt sich nach wie vor gesprächsbereit: „Wenn die Stadt meint, sie bekommt zu wenig Miete, dann sollten wir uns vielleicht mal unterhalten.“

Die kommenden Monate werden für den Schlagersänger ohnehin aufregend, denn er feiert 2024 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Das ZDF widmet Roland Kaiser für diesen Karriere-Meilenstein sogar eine dreistündige Show mit Giovanni Zarrella (45). Verwendete Quellen: Bild