"Diese Palme ist ein Glückspilz": Lena Gercke grüßt Fans aus Kalifornien in besonderem Outfit

Lena Gercke ist nach Kalifornien geflogen, um "Coachella" zu besuchen. Dort sind die Temperaturen deutlich heißer... Zeit, endlich wieder Beine zu zeigen.

Lena Gercke ist nach Kalifornien gereist

Dort findet ab heute das berühmte Musikfestival "Coachella" statt

Das Model lässt die Fans mit einem heißen Bild wissen, dass sie gut angekommen ist

Dabei trägt sie ein ziemlich gewagtes Outfit

Cloppenburg/Kalifornien - Für solche Beine würde jede Frau alles tun! Lena Gercke meldet sich aus der Sonne Kaliforniens mit einem neuen Instagram-Post... und bringt wieder mal ihre Fans zum Ausrasten, wie nordbuzz.de* berichtet.

Lena Gercke in knappem Outfit in Kalifornien unterwegs: Fans neidisch auf Palme

Doch ihre Fans nehmen es ihr nicht übel. Stattdessen feiern sie das neue Bild des hübschen Models und vor allem ihr sehr gewagtes Outfit. Die 31-Jährige - die vor Kurzem übrigens bekannt gab, wieder frisch verliebt zu sein, wie nordbuzz.de* berichtet - befindet sich derzeit in Kalifornien, wo sie mit vielen anderen Prominenten am berühmten Musikfestival "Coachella" teilnehmen wird, wie sie selbst in der Bildbeschreibung erklärt. Die Blondine posiert diesmal nehmen einer Palme. Auffällig dabei ist ihr Total-Black-Look: Die ehemalige GNTM-Gewinnerin trägt einen schwarzen Top und schwarze Hotpants, die ihre kilometerlangen Beine hervorheben.

Bei diesem Anblick können sich die Fans von Lena Gercke natürlich nicht zurückhalten. "Hammer geil", "Hot, hot, hot" sind nur einige der vielen begeisterten Kommentare, die unter dem Bild der Blondine zu lesen sind. Viele User fokussieren sich gleichzeitig auf die Palme, an die sich die 31-Jährige lässig anlehnt. So schreibt ein Fan zum Beispiel: "Diese Palme hat so ein richtiges Glück, von so einer hübschen Frau angelehnt zu werden." Die Meinung teilt ein weiterer Fan:"Die Palme ist ein Glückspilz."

