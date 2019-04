Liebe im Pool? Heiße Bilder von Kylie Jenner und Travis Scott

Kardashians: Kylie Jenner postet heiße Turtelbilder mit Travis Scott am Strand. Sie sitzt auf ihrem Liebsten, mitten in einem Pool.

Los Angeles - Kylie Jenner lässt tief blicken. Ausnahmsweise nicht in einen Ausschnitt. Dafür präsentiert sie ihren sexy Hintern, denn das Bikinihöschen ist so knapp, dass nicht viel Raum für Fantasie bleibt. Jenner (21) und Travis Scott (26) machen Urlaub am Strand. Und sie setzt sich auf ihn.

„Baecation“, also Internetjargon für eine „Auszeit mit dem/der Liebsten“, ist als Kommentar zu dem Bild zu lesen, das Kylie in ihrem Instagram Profil gepostet hat: Das Paar sitzt im Pool, am Strand. Kylie Jenner sitzt dabei auf Travis Scott. Auf dem ersten Bild nimmt sie einen Schluck Wein. Auf dem Zweiten blickt sie ihrem Liebsten tief in die Augen. Man könnte meinen, man hätte die beiden in flagranti erwischt.

Kardashians: Kylie Jenner zeigt heiße Bilder mit Travis Scott

Einen privaten Moment wie diesen hat Kylie Jenner länger nicht mehr geteilt. Schon gar nicht so einen heißen. Erst im März kursierten Gerüchte, dass Travis Scott die Mutter der gemeinsamen Tochter Stormi (1) betrogen habe. Er soll die Vorwürfe vehement dementiert haben.

Die Bilder, die Jenner jetzt aber auf Instagram postet, lassen von einer Krise nichts erkennen. Sollte es wirklich gekracht haben, dann scheinen sich die beiden jetzt wieder vertragen zu haben.

Kylie Jenner gilt laut dem Magazin Forbes als die jüngste Selfmade-Milliardärin, die es bisher gab. Die 21-Jährige hat sich ein Beauty-Imperium aufgebaut und vermarktet es auf Instagram. Sie nimmt auch Teil am Erfolgsrezept des gesamten Clans: der Fernsehsendung „Keeping Up with the Kardashians“. 15 Staffeln flimmern seit 2007 über die US-amerikanischen Bildschirme. Dabei gibt es allerlei Drama und Intimes zu sehen. Und mit der kommenden Staffel können sich die Fans auf besonders intime Einblicke freuen.