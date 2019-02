Modewelt trauert: Karl Lagerfeld ist tot

Karl Lagerfeld ist tot. Das berichten mehrere französische Medien. Offenbar war der Modezar am Montag in eine Klinik eingeliefert worden.

Paris - Die Modewelt trauert um einen ihrer Größten: Karl Lagerfeld ist am Dienstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Das berichtet die französische Zeitung Le Figaro. Eine offizielle Bestätigung steht momentan noch aus.

Wie purepeople.com berichtet, soll der Modezar am Montagabend als Notfall in eine Pariser Klinik eingeliefert worden sein, wo er am Dienstagmorgen verstarb. Woran der Modeschöpfer starb, ist momentan noch nicht bekannt.

Karl Lagerfeld ist tot - Auftritt gab Anlass zur Sorge

Karl Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren und lebte zuletzt viele Jahre in Paris. Seit 1983 war Lagerfeld Chef-Designer bei Chanel. In den letzten Monaten war es allerdings ruhig um den Modeschöpfer geworden - doch ein Auftritt im Herbst hatte Anlass zur Sorge gegeben, denn Karl Lagerfeld zeigte sich so, wie er sich sonst nie präsentierte: ohne seine Markenzeichen, der Sonnenbrille. Schon zu dieser Zeit war spekuliert worden, ob sich Lagerfeld aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde und dieser Auftritt gar sein letzter war. Ende Januar fehlte Karl Lagerfeld dann tatsächlich bei einer Chanel-Show - schon damals zeigten sich einige Vertraue besorgt.



