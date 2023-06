Kassen-Albtraum bei „Goodbye Deutschland“: Volles Restaurant, aber Gäste können nicht bezahlen

Von: Elena Rothammer

Bei „Goodbye Deutschland“ ist Familie Duivenbodes Traum von einem erfolgreichen Leben in Sizilien zu sehen. In ihrer Strandbar läuft es allerdings alles andere als reibungslos.

Sizilien – Familie Duivenbode will in Sizilien ein erfolgreiches Business aufbauen. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer besitzen eine Strandbar – doch auch die Kasse muss klingeln. An Gästen mangelt es Isa und David nicht – dafür allerdings an einer funktionierenden Kasse.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer verzweifelt: Brechend volles Lokal, aber eine kaputte Kasse

Dass die Auswanderer-Träume nicht immer in Erfüllung gehen, wissen die Fans der VOX-Sendung. Bei „Goodbye Deutschland“-Familie Fachin zog Sohnemann Lucas sogar ohne seine Eltern wieder zurück nach Deutschland. In einer neuen Folge war dieses Mal Famiie Duivenbode und ihr Traum von einer erfolgreichen Strandbar zu sehen. In dem Lokal herrschte tatsächlich reges Treiben. Eigentlich sollten sich die Besitzer über all die Kundschaft freuen – doch ein entscheidendes Gerät streikte: die Kasse.

„Das Problem ist, wenn diese Maschine nicht mehr funktioniert, dass wir keine Rechnungen mehr herausgeben können. Dann wird quasi das Geld am Finanzamt vorbei eingenommen – was man natürlich nicht darf“, schilderte Isa ihr Problem. Bei einem brechend vollen Lokal räumte die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin selbst ein: „Das ist ein sehr schlechter Zeitpunkt.“

Dank „Goodbye Deutschland“ zum Promi – bei diesen Stars hat es geklappt! Am 15. August 2006 flimmerte die erste „Goodbye Deutschland“-Folge über die Fernsehbildschirme, seitdem hat Vox über ein Dutzend Staffeln der Doku-Soap produziert. Im Laufe der Jahre ist manch Auswanderer dank der Sendung zu beachtlichem Ruhm gekommen, darunter Konny (67) und Manuela Reimann (54), Daniela Katzenberger (36), Chris Töpperwien (48), Jens Büchner (†49) oder Caro (44) und Andreas Robens (56).

Kassen-Reset: Der „Goodbye Deutschland“-Traum kann weitergehen

Letztendlich konnte Familie Duivenbode aber aufatmen: Ein Neustart der Kasse beseitigte das Problem und endlich konnte wieder kassiert werden. Für die TV-Auswanderer ist das von essenzieller Wichtigkeit. Immerhin peilen Isa und David einen monatlichen Umsatz von etwa 40.000 Euro an.

Verwendete Quellen: RTLplus / „Goodbye Deutschland", Staffel 11 Folge 14