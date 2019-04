Kaum wiederzuerkennen: Katy Perry sorgt mit neuer Frisur für Spekulationen

Kurz, lang, lila, grün - man ist es ja fast gewohnt, von Katy Perrys wechselnder Frisur überrascht zu werden. Doch mit ihrem neuen Look stellt sie nicht nur ihre Fans vor viele Fragen.

Na nu, wer ist denn das? Dieses Mal hätten wir sie wirklich kaum erkannt - und das, obwohl wir Katy Perry schon mit so einigen Frisuren gesehen haben. Erst vor Kurzem stand die Sängerin noch in Palm Spring beim „Coachella Festival“ mit ihrem typischen Pixie-Look auf der Bühne. Doch bevor wir uns zu sehr an ihren Kurzhaarschnitt gewöhnen konnten, musste schnell ein neuer Look her.

Katy Perrys Instagram-Post überrascht Fans

Den präsentiert Katy ihren Fans nun ganz stolz auf Instagram. In ihrem neuen Post zeigt sie sich nämlich mit blonder Wallemähne. In Anbetracht der Kürze der Zeit, die seit ihrem letzten Auftritt als Kurzhaar-Blondine vergangen ist, handelt es sich dabei vermutlich aber um eine Perücke. Das dürfte auch der Stylist Chris Appleton wissen, der im Hintergrund des Posts zu sehen ist und möglicherweise seine Finger bei der Typveränderung mit im Spiel hatte.

Doch egal ob Perücke, Extensions oder Naturhaar, Katys Fans sind entzückt: „Omg!“, „Wow“, „Gut siehst du aus!“, „Deine beste Frisur ever!“, sind nur einige Beispiele für die begeisterten Kommentare. Doch gibt es für diese plötzliche Veränderung vielleicht einen bestimmten Grund?

Katy Perry: Neuer Look für neuen Song?

Wie das Portal „promiflash“ spekuliert, könnte die neue Frisur womöglich etwas mit dem Videodreh zu Katys neuer Single zu tun haben. Die Sängerin hat nämlich gerade ihr Duett „Con calma“ mit dem Reggaeton-Superstar und Sommerhit-Garant Daddy Yankee veröffentlicht. Vielleicht hat sie den Post auch deshalb mit den Worten „Como te llamas, baby?“ (auf deutsch: „Wie heißt du, Baby?“), also genau der ersten Textzeile des Songs, kommentiert und ihren Songpartner im Post verlinkt.

Sie selbst hat sich allerdings noch nicht zu den genauen Beweggründen für ihr spontanes Make-Over geäußert. Aber so wie wir Katy kennen, wird sie wohl auch nicht allzu lange bei diesem Look bleiben.

Neuer Style auch bei deutschem Promi

Doch Katy ist nicht die Einzige, die in der letzten Zeit mit einer haarigen Veränderung für Aufsehen gesorgt hat. So hat auch Höhner-Frontmann Henning Krautmacher erst vergangene Woche so einige Blicke auf sich gezogen.

