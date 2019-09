Wie unzüchtige „Heidi“: Daniela Katzenberger begeistert Fans mit oben-ohne-Bild

Daniela Katzenberger (32) hat erneut ein humorvolles und freizügiges Foto auf Instagram gepostet. Nach einen Badewannen-Bild stand sie nun auf einem Balkon.

Update vom 1. September 2019: Schöne Aussichten genoss hier nicht nur Daniela Katzenberger - auch ihre Fans kommen über Instagramm in den vollen Genuss. Die Prominente stellte sich oben ohne auf den Balkon und schaute verträumt in den Schwarzwald.

Das Bild hat ein bisschen was von „Heidi“, mit den blonden Zöpfen und der kitschig-schönen Landschaft. Was besonders ins Auge sticht, ist das pralle Hinterteil des TV-Stars. Den spärlich bedeckten Hintern reckt sie in Richtung der Kamera. Ihre männlichen Fans sind begeistert: „Super Hintern!“, „So muss ein Popo aussehen!“ und „Ich frage mich, wie viele Leute wohl jetzt ihren Zoom benutzen“, posten sie im Kommentarbereich.

Katzenberger beweist bei dem Instagram-Foto auch erneut Selbstironie: „Natur pur“, schreibt sie, um dann einzuschränken: „Naja, fast. Ich bin ja auch noch da.“ Eine kecke Anspielung auf ihre vergrößerte Oberweite und ihre Haar-Extensions.

Daniela Katzenberger nur von Schaum bedeckt in Wanne - „Bekloppt herrlich“

Update vom 30. August: Auf ihrem Instagram-Account teilt Daniela Katzenberger häufig sehr private Fotos mit ihren Fans. So auch diesmal. Ein Post vom Donnerstag zeigt die Blondine nur von Schaum bedeckt im Badezimmer. Dabei beweist sie eine gehörige Portion Selbsthumor.

Unter dem Bild schrieb Katzenberger: „Weihnachten ist gerettet“ und spielt darauf an, dass sie in diesem Bild wie ein Weihnachtsmann aussieht.

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Bereits nach weniger als 24 Stunden lassen sich unter dem Bild unzählige Kommentare finden. Darunter Äußerungen wie „Ich liebe dich für deine wahren Bilder“ oder „Einfach nur bekloppt herrlich“.

Daniela Katzenberger: 10 Kilogramm abgenommen

Update vom 24. August: Daniela Katzenberger sah nicht immer so aus, wie man sie heute kennt. Auf Instagram postete der Reality-Star jetzt ein Foto aus dem Jahr 2005. Unglaublich, wie sich die Blondine inzwischen verändert hat: „14 Jahre, 10 kg, 20-Blond-Nuancen, 2 Brustimplantate und jahrelangem Solarium-Verzicht später, auf derselben Insel“, kommentiert sie selbst ihren Wandel.

News vom 20. August:Daniela Katzenberger (32) hat sich als TV-Blondine einen Namen gemacht. Ihre blonde Walle-Mähne trägt sie gerne offen. Zwischendurch präsentiert die Mallorca-Auswanderin ihre schulterlangen Haare auch mit frechen Zöpfen oder einem simplen Pferdeschwanz. Alles immer perfekt gestylt.

Jetzt ist Daniela Katzenberger auf Instagram-Fotos kaum wiederzuerkennen. Die 32-Jährige sieht völlig anderes aus. Die Frau von Lucas Cordalis (52) zeigt sich mit einer abgefahrenen Struwwel-Frisur. Schon bei einem kurzen Blick darauf stehen einem selbst die Haare zu Berge. Die Blondine hat ein Video auf Instagram mit dem Hashtag #hotsummer gepostet, bei dem sie vor einem Ventilator steht. Katzenberger völlig vom Winde verweht. Die Zotteln sind ab und ihre Fans feiern sie dafür. Ihr Idol erinnert viele in ihrem Kurz-Haar-Look an Promis oder bestimmte Figuren: „Kim Wilde“, „blonder Monchichi“, „Pumuckl“ sowie „Einstein“.

Die zerzauste Frisur kommt gut an. Es gibt viel Applaus. Einige wünschen sich, dass sich Daniela Katzenberger ganz von ihren langen Haaren verabschieden sollte.

„Bitte ohne Extensions. Du siehst ohne tausendmal besser aus. Aber du musst dir gefallen“, findet ein Fan. „Kürzere Haare stehen dir gut, warum trägst du sie nicht mal so?“, schreibt ein anderer. Doch es gibt Follower, die diese Wünsche abwegig finden.

„Dann wäre sie ja nun mal nicht Daniela Katzenberger ohne ihre „Zottel“, meint ein Follower. „Liebe Daniela, ich finde Deine langen Haare wunderschön“, schwärmt einer sofort.

Video: Daniela Katzenberger im Bikini - fast fällt alles heraus

Daniela Katzenberger ist nicht wasserscheu. Immer wieder teilt der Reality-TV-Star Bikini-Posts. Auf Instagram postet sie nun ein witziges Video aus ihrem Wellnessurlaub im Schwarzwald. Wer jetzt denkt, das sei Erholung pur, der irrt sich.

Daniela Katzenberger: Baby-News?

Daniela Katzenberger punktet bei ihren Fans mit ihrer offenen Art und ihrem Humor. Mit witzigen Schnappschüssen nimmt sich die 32-Jährige selbst gerne auf die Schippe - auch wenn es um ihre Kurven geht. Selbst ihr Ehemann Lucas Cordalis (52) bekommt dabei sein Fett weg. Apropos Fett.

Auf Instagram geht Daniela Katzenberger offensiv gegen Baby-Gerüchte vor. Bei einem Kuss-Foto mit ihrem Ehemann fällt ein kleines Bäuchlein auf. Da könnte doch vielleicht ein Geschwisterchen für Töchterchen Sophia (4) unterwegs sein, oder? Immer wieder spekulieren ihre Fans in den Kommentaren über eine mögliche Schwangerschaft.

„PS: Fett, nicht schwanger“, schreibt Daniela Katzenberger zum romantischen Foto. Mit diesen Worten schiebt die Blondine allen Gerüchten einen Riegel vor.

Daniela Katzenberger mit prallem Bild und derbem Spruch - „Sorry, musste sein“

Update vom 16. August 2019: Daniela Katzenberger kokettiert gerne mal mit ihrer blanken Haut bei Instagram. Klar, wer sich einst sogar komplett hüllenlos gezeigt hat wie die TV-Blondine, der hat kein Problem damit, auch 2019 noch in diese Richtung zu gehen.

„An Board der Titt-anic“, schreibt sie nun zu einem Foto, auf dem sie sich gaaaaaanz weit vorbeugt. „Sorry, aber der musste sein“, schreibt sie und weiß schon, was kommen wird, wie sie im Hashtag klar macht: „#Hatersgonnahate“, steht nämlich dabei.

Natürlich bleiben entsprechende Reaktionen nicht aus. „Wer es nötig hat“, schreibt eine Followerin. Doch viele finden das Foto super. „Dein Humor ist der beste“ und „Was ein Busen. Wow“, lauten weitere Kommentare.

Daniela Katzenberger ruft Challenge ins Leben - diese dreht sich um Brüste

Update vom 28. Juli 2019, 14.24 Uhr: Daniela Katzenberger weiß, wie man die heißen Sommer-Temperaturen so richtig genießen kann und nimmt wie immer ihre Instagram-Follower dabei mit. Der Schnappschuss, den die Katze am Samstag mit ihren Fans geteilt hat, zeigt die 32-Jährige beim Eisessen in der Sommersonne. Dabei hat der Inhalt ihrer Waffel Daniela Katzenberger wohl an etwas erinnert, was nicht mehr so ganz unschuldig und jugendfrei ist wie eine Kugel Eis.

Die 32-Jährige präsentiert auf Instagram zwei Kugeln Eis, die jeweils mit einer Schoko-Linse gekrönt wurden und deshalb stark an die Oberweite einer Frau erinnern. Die Katze dachte sich wohl dasselbe und nutzte die Situation kurzer Hand, um eine neue Challenge ins Leben zu rufen. Unter dem Foto, das sie mit den „Eis-Brüsten“ vor ihrer tatsächlichen Oberweite zeigt, ruft Katzenberger zur #iceboobschallenge auf und fordert ihre Fans mit einem Augenzwinkern auf, ihr Bild nachzustellen.

Unter dem Hashtag kursieren bis jetzt noch keine weiteren Bilder von Nachahmern, aber das könnte sich ändern, sobald die Temperaturen wieder die 30 Grad durchbrechen. Ihre Follower feiern die Katze aber für ihre unverkrampfte Art und ihren Humor. „Auf was für Ideen ihr immer kommt“, wundert sich eine Userin. Der Schnappschuss erhielt in einem Tag knapp 70.000 Likes.

Heidi Klum heizt ihren Followern derweil mit einem Video ein, in dem sie die Hüften schwingt. Ein Loch in ihrem Rock ermöglicht dabei tiefe Einblicke.

Daniela Katzenberger oben ohne am Pool - „Bikini vergessen“

Palma/Mallorca - Daniela Katzenberger bringt ihre rund 1,6 Millionen Instagram-Follower ein weiteres Mal zum Schmunzeln. Auf dem aktuellen Foto, das die TV-Blondine gepostet hat, präsentiert sie sich in einem recht eigenwilligen Outfit. Am Rande eines Pools steht die 32-Jährige in einer Yoga-Pose oben ohne mit dem Rücken zu Kamera. Doch die Überraschung ist nicht etwa, dass sie laut Hashtag ihren Hüftspeck wegretuschiert habe. Sondern die knallbunte Badehose, die nicht ihre eigene ist. Ihren Bikini hat die Katze nämlich vergessen, wie sie selbst verrät.

Daniela Katzenberger oben ohne: „Lucas Badehose gemopst und in den Hintern gezogen“

„Sind gerade bei Freunden zu Besuch und ich habe meinen Bikini vergessen... wollte aber unbedingt dieses Foto machen“, schreibt die ehemalige Teilnehmerin der Vox-Sendung „Auf und davon“. „Also habe ich die Badehose von Lucas gemopst und mir sie in den Hintern gezogen“, scherzt sie.

Auf einem zweiten Foto ist Lucas Cordalis selbst in seiner Badehose zu sehen. Wem das gute Stück besser steht, darüber sind sich viele Fans einig. Kommentare wie „Ich muss sagen, bei dir sieht es besser aus als bei @lucascordalis“ oder „Dir steht sie eindeutig besser“ sind mehrfach unter dem Foto zu lesen. Andere wünschen sich den Bademoden-Tausch auch andersrum. „Und morgen bitte Lucas in deinem Bikini“, schlägt ein Follower vor.

Die Blondine sorgte schon zuvor mit Bikini-Bildern für Lacher bei ihren Fans. So präsentierte sich die Daniela Katzenberger bereits mit XXL-Hintern oder vergrößerter Oberweite.

Nach Tod von Costa Cordalis: Daniela Katzenberger kann wieder scherzen

Zu ihrem gewohnten Humor hat Daniela Katzenberger erst vor einigen Tagen zurückgefunden. Der Tod von Sänger Costa Cordalis, dem Vater von Lucas, ging der Familie sehr nah. Auch auf Instagram drückte Daniela Katzenberger die Trauer um ihren „geliebten Schwiegervater“ aus.

Costa Cordalis war am 2. Juli im Alter von 75 Jahren auf Mallorca gestorben. Der Schlagerstar hatte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Video: Katzenberger nach Costas Tod: "Und ja, ich lächle"

va