„Kein Sprachfehler„: Neuer Händler bei „Bares für Rares“ mit ungewöhnlichem Namen

Die beliebte ZDF-Trödelshow “Bares für Rares” hat einen neuen Händler. Am Dienstag stellte Moderator Horst Lichter das neue Gesicht in der Runde vor. Der Name des Neuzuwachs sorgte allerdings für etwas Verwunderung.

Köln - Mehrere Millionen Zuschauer fesselt die Trödelshow “Bares für Rares” wöchentlich vor den Fernseher. Dank Moderator Horst Lichter sowie den Händlern und Experten, zählt die Sendung mittlerweile zu einer der erfolgreichsten Formate im deutschen TV.

Das sagt der neue Händler über die ersten Drehtage

Am Dienstag präsentierte Lichter einen Neuzuwachs im Trödel-Team von „Bares für Rares“. „Ich möchte Ihnen Leo Leo vorstellen“, begann der Moderator mit der Vorstellung und fügte sogleich hinzu: „Leo Leo ist übrigens kein Sprachfehler, er heißt tatsächlich so.“

Zu seinem leicht irritierenden Namen gab der Antiquitätenhändler selbst auch eine Erklärung ab: „Mein bürgerlicher Name ist Benjamin Leo Leo. Mein zweiter Vorname ist Leo und mein Nachname ist Leo“, sagte er in der Sendung. Um tatsächlich jegliche Missverständnisse vorab zu vermeiden, erklärte er in einem Instagram-Video nochmals: „Ist ein bisschen konfus. Ihr nennt mich einfach Leo.“

Benjamin Leo Leo betreibt seit 2017 ein Vintage-Möbel-Geschäft in Berlin. Sein Fazit nach den ersten Drehtagen der Sendung: „Im wahren Leben gibt es ja sehr viel Konkurrenz zwischen Händlern, aber da war es wirklich anders und daher sehr angenehm. Es war eine sehr kollegiale Atmosphäre und dadurch bin ich dann auch schnell lockerer geworden.“

