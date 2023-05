Kein Urlaub seit 2017: Fan von Helene Fischer gibt ganzes Geld für „Rausch“-Tour aus

Helene Fischer begeistert derzeit auf ihrer Deutschland-Tour. Wie groß die Anziehungskraft des Schlagerstars tatsächlich ist, haben mehrere Fans jetzt in Leipzig verraten. Eine macht seit 2017 keinen Urlaub mehr, ein anderer besucht 45 Konzerte. Doch damit nicht genug.

Leipzig – Mit etwas Verspätung startete Helene Fischer (38) Mitte April ihre „Rausch Live“-Tour in Hamburg. Inzwischen ist sie in Leipzig angekommen, wo nach dem Auftakt am Dienstag weitere drei Konzerte am 28., 29. und 30. April in der Quarterback Immobilien Arena anstehen. Wie viel die Schlagerkönigin ihren Fans bedeutet, haben drei von ihnen nun „Bild.de“ verraten.

Hardcore-Fans gehen nicht etwa nur einmal oder zweimal zu einem Konzert ihres Idols. Beispielsweise hat sich die 29-jährige Marie satte 20 Tickets gesichert, allein fünf davon sichern ihr den Einlass zu den fünf Konzerten in Folge in dieser Woche. Bei einem Durchschnittspreis von um die 100 Euro kann das ganz schön ins Geld gehen.

Das bestätigt die Kinderkrankenschwester auch und erzählt, dass sie seit 2017 keinen Urlaub mehr gemacht hat. Stattdessen spart sie für die Helene-Fischer-Gigs. „Das gibt mir mehr und macht mich immer wieder glücklich“, so Marie. Doch wem 20 Tickets schon viel vorkommen, der sollte sich erstmal den Ticketstapel zweier weiterer nicht namentlich genannter Fans vorstellen.

Rekordverdächtige Anzahl an Helene-Fischer-Konzertbesuchen

Ein Nürnberger hat sich 45 Einlasskarten gesichert, eine Freundin von ihm wird sich die Musikshow, bei der auch viel Akrobatik präsentiert wird, sogar 66 Mal ansehen. Tatsächlich legt sich aber auch Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, für ihre Fans ins Zeug. Zu sehen und hören bekommt das Publikum die beliebten Gassenhauer, diverse Kostümwechsel, kreative Kulissen, Akrobatikkunst in hohen Lüften mit Artisten des kanadischen Cirque du Soleil und vieles mehr.

Für die „Rausch Live“-Tour hat Helene Fischer sich viel vorgenommen: Insgesamt 70 Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz absolvieren sie und ihr Team. Das große Finale findet am 8. Oktober in Frankfurt am Main statt.

Apropos Helene Fischer: Akrobatik und Power, das kennt man von ihren Konzerten. Bei ihrer „Rausch“-Tour lässt Helene Fischer aber auch die Kleinsten ganz groß rauskommen. Verwendete Quellen: Bild.de, Helene-fischer.de