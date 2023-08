Keine Zeit wegen Eric Philippi? Schlagerdisco beendet Zusammenarbeit mit Michelle

Von: Volker Reinert

Teilen

Die Schlagerwelt hat ein neues Traumpaar gefunden: Michelle und Eric Philippi verkündeten kürzlich ihre Beziehung. Doch beruflich klappt bei der Sängerin nicht alles nach Plan.

Dortmund - Schlagerstar Michelle (51) schwebt derzeit auf Wolke sieben. In Florian Silbereisens (42) ARD-Show „Schlagerbooom“ verkündete die Musikerin Anfang Juli ihre neue Beziehung zu Schlagerkollege Eric Philippi (26). Doch beruflich scheint bei der „Wer Liebe lebt“-Interpretin nicht alles optimal zu klappen. Ihr Engagement in einer Dortmunder Disco wurde nun beendet.

Wegen Zeitproblemen: Schlagerstar Michelle nicht mehr in Dortmunder Disco mit dabei

Die Sängerin verkündete im Jahr 2022 voller Stolz ihre Pläne für ihre Zusammenarbeit mit der Dortmunder Disco namens „Fox“: „Wir haben jetzt einen Laden, wo die Leute Stars treffen und zu Schlager tanzen können“, freute sie sich auf das Projekt.

„Die große Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen in Bildern Fotostrecke ansehen

Mit „Wir“ bezog sich Michelle auf Marco Lippert, ihren beruflichen Partner vom Tanzlokal. Gemeinsam eröffneten sie die Schlagerdisco, bei der die 51-Jährige auch gelegentlich Auftritte absolvieren sollte, wie schlager.de zuerst berichtete. Allerdings ist das Vorhaben nun gescheitert: „Michelle hatte einfach zu wenig Zeit und war entsprechend nicht bei uns vor Ort, daher haben wir das beendet“, so Lippert.

Schon gewusst? Michelle heißt gar nicht Michelle Michelle ist seit knapp 30 Jahren erfolgreich auf der Bühne. Doch Michelle ist tatsächlich ein Künstlername. Der bürgerliche Name der Schlagersängerin ist Tanja Gisela Hewer.

„Es gibt aber keinen Streit“: Schlagerstar Michelle künftig kein Teil mehr der Dortmunder Schlagerdisco

Der Geschäftspartner der Schlagersängerin erklärte, dass die Idee ohnehin nur auf ein halbes Jahr ausgelegt war. Durch die Terminschwierigkeiten von Michelle habe man das Projekt nun verworfen. Michelle und Marco Lippert seien demnach keineswegs im Streit auseinandergegangen.

In der Liebe läuft es bei Schlagerstar Michelle optimal. Sie hat einen mit Musiker, Eric Philippi, einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch beruflich läuft bei der Musikerin nicht alles nach Plan. © IMAGO / Eibner & IMAGO / Future Image

Die Dortmunder Schlagerdisco Fox werde nun ohne die 51-Jährige fortgeführt: „Die Musik von Michelle, die kommt dann definitiv nur noch vom DJ“, erläuterte Lippert. Offenbar genießt die Sängerin aktuell vollends ihr neues Liebesglück. So trat das Musikerpaar seit der Verkündung seiner Beziehung fast nur noch gemeinsam in der Öffentlichkeit auf: Eine erste TV-Performance nach dem Liebesouting ohne ihren neuen Freund Eric Philippi absolvierte Michelle allerdings kürzlich in der „Schlagerstrandparty“. Verwendete Quellen: schlager.de