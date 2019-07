Nach Trennung von Tristan: Khloé Kardashian postet geheimnisvollen Spruch 

Khloé Kardashian: Was hat sie von den diversen Affären von Tristan Thompson geahnt?

Inzwischen wissen alle um die diversen Affären von Tristan Thompson, während er mit Khloé Kardashian zusammen war. Doch offenbar könnte sie schon sehr früh davon gewusst haben.

Los Angeles - Khloé Kardashian (34) hat es aktuell nicht leicht. Das Beziehungsdrama mit Tristan Thompson (27) steckt ihr noch in den Knochen. Immerhin hatte Thompson sie mehrfach betrogen - worauf sie schließlich Anfang des Jahres endgültig Schluss machte. Nun lässt ein aktueller Instagram-Post allerdings vermuten, dass Khloé schon früh etwas vom ganzen Ausmaß seiner Affären geahnt hat.

Offenbar ist für Khloé jetzt die Phase, über dieturbulente Zeit nachzudenken. Und aktuell scheint sie mit ihrem Ex Tristan Thompson noch nicht völlig abgeschlossen zu haben. Und sich zu überlegen, wie sie in Zukunft mit der Männerwelt umgeht.

Khloé Kardashian: Als wenn sie etwas vom Drama geahnt hätte

Wie sonst lässt sich ein neuer Instagram-Post von Khloé Kardashian erklären? Er scheint geradezu ihr Innenleben nach außen zu kehren. Kardashian schrieb dort einen vielsagenden Spruch: „Es ist irgendwie ironisch, wie unsere Herzen trotzdem gebrochen werden können von etwas, das wir schon vorausgesehen haben“, schreibt Kardashian. Wenn sich das nicht auf ihre Beziehung mit Tristan Thompson bezieht, der sie wiederholt betrogen hat...

Nach diesem wiederholten Fremdgehen werden die heißen Küsse mit Jordyn Woods sie nicht völlig aus den Wolken haben fallen lassen - auch wenn es hart gewesen sein muss, dass es ausgerechnet mit ihrer besten Freundin geschah. Doch offenbar hat Khloé Kardashian irgendwann geahnt, dass Tristan Thompson einfach nicht treu bleiben kann. Was sich dann ja auch bestätigte.

Ob Khloé Kardashian in Zukunft bei Männern vorsichtiger ist?

Und es gibt einen weiteren Hinweis auf die Tristan-Sache, wenn man sich die neue Instagram-Story von Khloé Kardashian genau anschaut. Dort postete sie einen Aphorismus von Cynthie Ocelli, der frei übersetzt bedeutet: „In Zeiten des Betrugs sind wir gestresst, sind wir nicht in der Lage, die Dinge zu tun, die wir tun wollten.“ Ein Schelm, wer da nicht an Tristan und seine Affären denkt.

Diese Männerepisode von Khloé Kardashian ist jetzt bekanntlich vorbei. Kardashians Entscheidung steht fest: In Zukunft liegt der Fokus der 34-Jährigen nur noch auf ihrer Tochter True Thompson. Für Männer gibt es in ihrem Leben derzeit keinen Platz. Wenn, dann wird sie die bestimmt genau beobachten. Und vielleicht hört sie dann eher auf ihr Herz, wenn es sein muss...

rpp