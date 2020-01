Serien-Star wird mit bekannter Schauspielerin verwechselt - Fans feiern ihre unerwartete Reaktion

Eigentlich wollte die amerikanische Schauspielerin nur ein süßes Foto mit ihrem Hund posten. Als eine Userin sie mit Emma Watson verwechselt, erlaubt sich der „Mad Men“-Star einen Spaß.

Kiernan Shipka (20) ist eine amerikanische Schauspielerin.



(20) ist eine amerikanische Schauspielerin. Auf Instagram hält sie ihre Follower und Fans auf dem Laufenden.

Ein User verwechselt sie auf der Social-Media-Plattform mit dem „Harry Potter“-Star Emma Watson (29).

München - Was für ein Kompliment! Nachwuchsschauspielerin Kiernan Shipka wurde auf einem Instagram-Foto mit dem britischen Star Emma Watson verwechselt. Ihre Reaktion sorgt auf der Social-Media-Plattform für Lacher.

Amerikanische Schauspielerin wird auf Instagram mit Emma Watson verwechselt

Kiernan Shipka ist eine amerikanische Schauspielerin, vor allem durch ihre Rolle als Sally Beth Draper in der Dramaserie „Mad Men“ wurde sie bekannt. Außerdem spielte die 20-Jährige auch in Filmen wie „Die Tochter des Teufels“ oder „Let it Snow“ mit.

Auf ihrem Instagram-Account postet die hübsche Brünette Fotos aus ihrem Alltag. Darunter sind Bilder vom Film-Set, beim Abendessen mit ihren Freunden oder ein Reise-Schnappschuss. Erst vor Kurzem postete die 20-Jährige ein Selfie aus dem Auto mit ihrem Hund. Die Schauspielerin lächelt in die Kamera. Dazu schreibt sie: „Taking a break from caos content for DOG CONTENT.“

Emma-Watson-Doppelgängerin überrascht mit Reaktion

Unter das Bild schreibt eine Userin: „So hübsch Emma Watson“. Anscheinend hat sie die 20-jährige Nachwuchsschauspielerin Kiernan Shipka mit „Harry Potter“-Star Emma Watson verwechselt. Die Reaktion der Brünetten sorgt für Lacher bei ihrem Fans. „Danke dir. Ich hatte eine tolle Zeit während der „Harry Potter“-Dreharbeiten und ich bin bin sehr begeistert von meinen zukünftigen Projekten“, kommentiert sie ihren eigenen Post scherzhaft.

Fans feiern die Reaktion der amerikanischen Schauspielerin Kiernan Shipka

Die Fans des „Mad Men“-Stars feiern die Antwort der Schauspielerin. „OMG, das hat mir den Tag gerettet“, kommentiert ein Fan das Bild. „Das ist die beste Antwort überhaupt! Außerdem liebe ich dich als Schauspielerin und Sängerin“, schreibt ein anderer User.

