Kiewel gegen Mross: Klarer Sieger im Quotenduell zwischen Fernsehgarten und „Immer wieder sonntags“

Der Kampf um die besseren Einschaltquoten geht in die zweite Runde: Andrea Kiewel trat am Sonntag (21.05.) mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ gegen „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross an.

Mainz /Rust - Schon bevor am Montag die offiziellen Einschaltquoten vorlagen, trommelte Andrea Kiewel beim 80er- und 90er-Fernsehgarten ordentlich. Für Schlagzeilen sorgte ein Schweißmoment am Lerchenberg, bei dem Zuschauern ein dunkler Fleck am Po der Moderatorin auffiel.

Andrea Kiewel mit Schweißfleck im Fernsehgarten, Mross leistet sich Versprecher

Im Europapark in Rust ließ es Schlagersänger Stefan Mross ruhiger angehen. Der Ex von Anna-Carina Woitschack leistete sich lediglich einen peinlichen Versprecher, während Kiwi in Mainz wieder ein Feuerwerk an Sprüchen und Vorfällen produzierte.

Stefan Mross lud schon zur dritten „Immer wieder sonntags"-Ausgabe ein. Doch anstatt guter Laune gab es peinliche Versprecher und Witze auf Kosten seiner Zuschauer.

Doch wer konnte mit seiner Show die meisten Zuschauer vor die TV-Bildschirme locken? Wie vergangene Woche konnte Andrea Kiewel mehr TV-Zuschauer vor die Bildschirme locken. Insgesamt sahen 1,69 Millionen Menschen den Fernsehgarten. Bei Stefan Mross sahen nur 1,38 Millionen Menschen im Ersten zu. Den Tagessieg holte um 20.15 Uhr der Tatort aus München mit 8,72 Millionen Zuschauern.

Erstmeldung vom 14.05.2023: Mainz - Seit dem Jahr 2000 moderiert die gebürtige Ost-Berlinerin Andrea Kiewel (57) den „ZDF-Fernsehgarten“. Auch nach 23 Jahren ist die Moderatorin jeden Sonntag mit Leib und Seele dabei.

Kiewel seit 2000 beim Fernsehgarten, Mross seit 2005 bei „Immer wieder sonntags“

Schlagersänger Stefan Mross (47) übernahm „Immer wieder sonntags“ in der ARD im Jahr 2005. Der Ex von Anna-Carina Woitschack (30) musste sich zuletzt mit Negativschlagzeilen wegen seiner gescheiterten Ehe und seines Alkoholkonsums auseinandersetzen.

Letzten Sonntag starteten Kiewel und Mross in die Sommersaison. Während der ZDF-Fernsehgarten aus Mainz sendet, wird „Immer wieder sonntags“ im Europapark Rust aufgezeichnet. Vergangenen Sonntag (7. Mai 2023) konnte Andrea Kiewel die besseren Einschaltquoten einfahren. Doch wie sah es diesen Sonntag (14. Mai) aus?

Kiewel gegen Mross: Klarer Sieger im Quotenduell zwischen Fernsehgarten und „Immer wieder sonntags“

1,82 Millionen Menschen schalteten beim „ZDF-Fernsehgarten“ ein. Damit lag Andrea Kiewel auch in Folge 2 vor Stefan Mross. Im Ersten sahen 1,34 Millionen Menschen „Immer wieder sonntags“, also knapp 500.000 Zuschauer weniger.

Andrea Kiewel tritt nun wöchentlich am Sonntag mit dem „ZDF-Fernsehgarten" gegen Stefan Mross in der ARD an. Der Schlagerstar sendet aus dem Europapark Rust seine Show „Immer wieder sonntags".

Der Marktanteil im TV lag beim Fernsehgarten bei 19,2 %, „Immer wieder sonntags erzielt hier 16,5 %. In der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen konnten wieder Kiewel noch Mross punkten. Die Dinos im TV-Business erreichen mit ihren wöchentlichen Shows hauptsächlich ein älteres TV-Publikum.

Im ZDF-Fernsehgarten bekam Stefano Zarrella Unterstützung von seiner Familie. Sein Onkel hatte allerdings eher Augen für die Moderatorin Andrea Kiewel und sorgte für einen befremdlichen TV-Moment. Verwendete Quellen: zdf.de, ard.de, dwdl.de

