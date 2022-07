Menschen im Netz diskutieren über Kim Kardashian, die Tochter North West nicht vor Öffentlichkeit schützt

Kim Kardashian und Tochter North West. © Independent Photo Agency/IMAGO

Mit ihrem selbstgemalten Stoppschild hat North West ziemlich deutlich gezeigt, was sie von den Paparazzi hält. Aber warum reagiert Kim Kardashian darauf nicht, fragen sich Internet-User?

Die älteste Tochter von Instagram-Ikone Kim Kardashian und Sänger Kanye West hat vor kurzem mit einem sekundenlangen Videoclip für Aufsehen gesorgt: Bei der „Jean Paul Gaultier“-Fashionshow, hält sie ein Schild hoch, auf dem groß STOP geschrieben steht – eine klare Message an die Paparazzi, die direkt vor ihrer Nase Fotos knipsen. Ihre Mutter Kim schien Norths Verhalten lustig zu finden, ganz anders die Twitter-Community. Einige User kritisieren nun, dass Kim ihre Tochter North nicht ernst nehme, die auch in der Vergangenheit schon deutlich gemacht hatte, dass sie auf Paparazzi so gar keinen Bock hat.

